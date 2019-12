Beatles 50. yılında rekor kırdı

The Beatles’ın yeni kayıt edilerek satışa sunulan eski 14 albümü, 5 günde 2 milyon 250 bin adet sattı.



1960 yılında müziğe başlayan efsane İngiliz müzik grubu The Beatles’ın son teknolojik imkânlarla yeniden kayıt edilerek piyasaya sürülen eski 14 albümü, 5 gün içerisinde 2.25 milyon adet satarak rekor kırdı.



Yapımcılığını “EMI Group PLC” şirketinin üstlendiği albümlerin piyasaya sürüldüğü 9 Eylül tarihinden 14 Eylül’e kadar geçen 5 gün içerisinde Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya’da ulaştığı bu satış rakamı, tüm dünyayı sarsan finansal krizin müzik piyasasını da oldukça olumsuz etkilediği bu dönemde büyük bir başarı olarak görülüyor.



Londra’daki Abbey Road Stüdyoları’nda yapılan kayıtların ardından piyasaya sürülen 14 albümün hepsinin birden Billboard dergisinin en çok satan 50 albüm listesine girdiğine dikkat çeken müzik yorumcuları, bu şekilde Beatles grubunun bugüne kadar aynı anda en çok sayıda albümünü listeye sokmayı başarmış grup unvanını eline geçirdiğinin altını çizdi.



Yeniden kaydedilen albümler arasında “Please Please Me”, “Magical Mystery Tour” ve “Abbey Road” da bulunuyor.



4 yılda hazırlandı



4 yıllık bir çalışma sonucu hazırlanan ve yenilenmiş kapaklarıyla piyasaya sürülen her bir albüm, parçaların ilk kayıtları sırasında yaşananlara dair anekdotlar, grup üyelerinin özgeçmişleri, oldukça az görülmüş fotoğrafları gibi ekstralar da içeriyor. Ayrıca her bir CD’de yaşayan grup üyelerinin albüm kayıtlarına ilişkin anlatımlarını içeren mini belgeseller de yer alıyor.



Beatles’ın satış rekorları kıran albümleri, 45 Beatles şarkısını video oyun konsollarında oyuncak gitar, bas gitar ve davul ile çalma olanağı veren “The Beatles: Rock Band” oyunuyla aynı gün piyasaya sürülmüştü.