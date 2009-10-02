'Beat It' İstanbul

Michael Jackson hayranları tarafından dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen 'Beat It'etkinliği 18 EKim'de İstanbul'da yapılacak.



Yüksek dozda anestezi ilacı sonucu 50 yaşında hayatını kaybeden popun kralı Michael Jackson hayranları tarafından düzenlenen, 'Beat It' etkinliği 18 Ekim 2009 Haydarpaşa Garı'nda ve 25 Ekim 2009'da da sürpriz mekanda gerçekleşecek. Türkiye'de ilk defa yapılacak olan etkinliğin saat kaçta olacağı konusunda bir bilgi vermeyen organizatörler, 1.5 dakika sürmesi planlanan etkinlikten sonra hemen dağılacaklarını açıkladı.

