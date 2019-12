Beasley iddialı konuştu

Tempo24-



Miami Heat ile sözleşme imzaladıktan sonra kulübün resmi internet sitesinde kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Michael Beasley, iddialı açıklamalarda bulundu.



Basketbolseverler sana ve basketboluna yabancı olabilirler, onlara kendin ve oyunun hakkında söylemek istediğin şeyler var mı?



Michael Beasley: Sahada çok çalışkan ve mücadeleci bir basketbolcuyum. Saha dışında ise eğlenceli biriyim. Şaka yapmaktan, gülmekten ve diğer insanların gülmesinden hoşlanıyorum.



Draft'tan sonra hayatında değişiklikler oldu mu?



MB: Oldukça fazla oldu. Drafttan sonra uyuyamadım. Bir oyuncusu olmak için hayatım boyunca çalıştım ve sonunda bunu başardım. Her şeyin daha da iyi olmasını sağlayacağım.



Draft'ta David Stern adını okuduğunda ailen nasıl tepki verdi?



MB: Ben seçileceğime inanıyordum. Ailemin o an göz yaşlarını tutamadığını söyleyebilirim. Duygusal bir andı; ancak aynı zamanda çok da eğlenceliydi.



Hayatın en önemli anlarından biri olan draftı nasıl kutladın?



MB: Ailemle birlikte kutladım. Daha sonra bir uçakla Miami'ye geldim. Bütün gece uyuyamadım. Sabah Miami'ye vardığımda saatin kaç olduğunun bile farkında değildim. Sadece uçakta çok kısa bir süre uyuyabildim.



Seninle ilgili draft ya da takas dedikoduları seni etkiledi mi?



MB: Antrenör Pat Riley medyaya kulak asmamam gerektiğini söyledi, ancak bütün söylentilerden uzak kalmak oldukça zordu. Basketbol kariyerim boyunca burada kalmak istiyorum. Burada çok mutluyum.



İlk sırada seçilmediğinden dolayı seni rahatsız eden bir şeyler var mı?



MB: Çok rekabetçi bir kişiyim, bu yüzden elbette ilk sırada seçilmek isterdim. Her zaman daha iyi olmak için çalıştım. Bu drafttaki en iyi oyuncu olduğumu herkese kanıtlamak istiyorum.



Miami'ye geleceğini öğrendiğinde tepkin ne oldu?



MB: Çok mutlu oldum. Miami Harika bir kulüp. Böyle bir takımın parçası olduğunu alacağımı bilmek çok güzel bir şey.



Shawn Marion ve Dwane Wade gibi yıldızlardan öğreneceğin şeyler olduğuna inanıyor musun?



MB: Elbette. Bu iki tecrübeli oyunculardan birçok şey öğrenebilirim. Sahaya girdiğim zaman takımı sürükleyecek oyuncu olmak zorunda değilim. Onların önderliğinde geri planda kalabilirim. All-Star oyuncularla birlikte oynamaya paha biçilemez bir tecrübe. Bu yüzden çok heyecanlıyım.



NBA'de ne tarz bir oyuncu olabileceğini düşünüyorsun?



MB: Oyun kurucu pozisyonunda da oynayabilirim. Takım arkadaşlarımın performansını bir üst seviyeye çıkarabileceğime inanıyorum. Kesinlikle takımın yeniden şampiyonluğa ulaşmasına önemli katkı yapabilirim.