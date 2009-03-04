BDT ülkelerinin sanayi üretimi yüzde 16 geriledi

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde sanayi üretimi, Ocak ayında ortalama yüzde 16 geriledi.



BDT Devletlerarası İstatistik Komitesinden yapılan açıklamada, bu yılın Ocak ayında BDT ülkeleri arasındaki sanayi üretiminin sadece Belarus'ta yüzde 1,2 artış gösterdiği kaydedilirken, diğer ülkelerde ise sanayi üretiminde düşüş yaşandığı bildirildi.



Açıklamada, Ocak ayında sanayi üretiminin, Kazakistan'da yüzde 1,8, Tacikistan'da yüzde 5, Azerbaycan'da yüzde 5,1, Ermenistan'da yüzde 6,5, Kırgızistan'da yüzde 14,6, Rusya'da yüzde 16, Moldova'da yüzde 25,1, Ukrayna'da ise yüzde 34,1 oranında gerilediği kaydedildi.



Açıklamada, bazı ülkelerle ilgili istatistik verilerin BDT Devletlerarası İstatistik Komitesine henüz ulaşmadığı ifade edildi.



Geçen yıl BDT ülkelerinde sanayi üretimi ortalama yüzde 2 artarken, bu çerçevede sanayi üretimi Kırgızistan'da yüzde 14,9, Özbekistan'da yüzde 12,7, Belarus;ta yüzde 10,8, Azerbaycan'da yüzde 6, Rusya ve Kazakistan;da 2,1, Ermenistan;da yüzde 2, Moldova'da yüzde 0,7 oranda artmış, Ukrayna;da yüzde 3,1, Tacikistan;da ise yüzde 4 oranında gerilemişti.

