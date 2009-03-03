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Ekonomi

BDT ülkeleri ocakta yüzde 11 küçüldü

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ekonomisinde, bu yılın Ocak ayında ortalama yüzde 11 düşüş yaşandı.

03 Mart 2009 02:00

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ekonomisinde, bu yılın Ocak ayında ortalama yüzde 11 düşüş yaşandı.

BDT Devletlerarası İstatistik Komitesinden yapılan açıklamada, Ocak ayında BDT ülkeleri arasındaki en büyük ekonomik büyümenin yüzde 4,2 ile Belarus'ta, en büyük düşüşün ise yüzde 12,5 ile Rusya'da gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, Ocak ayında BDT ülkelerindeki ekonomik büyümenin Belarus'ta yüzde 4,2, Kırgızistan'da yüzde 3,7, Tacikistan'da yüzde 3,5 olarak hesaplandığı, bu dönemde Ermenistan'da yüzde 0,7, Azerbaycan'da yüzde 2,6, Kazakistan'da yüzde 2,9, Rusya'da ise yüzde 12,5 oranda düşüş yaşandığı kaydedilirken, bazı ülkelerle ilgili istatistiki verilerin BDT Devletlerarası İstatistik Komitesine henüz ulaşmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Ocak ayında birçok BDT ülkesinde genel makroekonomik durumun kötüye gittiği, bunun ülke ekonomisi ve sanayi üretimini olumsuz etkilediği kaydedilerek, BDT ülkelerindeki söz konusu ekonomik düşüşün, dünyadaki mali krizle ilgili olduğu belirtildi.

2008 yılında, BDT ülkelerindeki ekonomik büyüme ortalama yüzde 5 olarak belirlenmiş, bu çerçevede ekonomik büyüme Azerbaycan'da yüzde 10,8, Belarus'ta yüzde 10, Özbekistan'da yüzde 9, Tacikistan'da yüzde 7,9, Kırgızistan yüzde 7,6, Ermenistan'da yüzde 6,8, Rusya'da yüzde 5,6, Kazakistan'da yüzde 2,4, Ukrayna'da ise yüzde 2,1 olarak gerçekleşmişti.

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