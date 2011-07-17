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BDP'Yİ PROTESTOYA MÜDAHALE İSTANBUL (A.A)

17 Temmuz 2011 21:49

-BDP'Yİ PROTESTOYA MÜDAHALE İSTANBUL (A.A) - 17.07.2011 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit edilmesini protesto amacıyla Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) İstanbul İl binasına yürümek isteyen bir grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları Birliği üyelerinden oluşan bir grup, Tarlabaşı'da bulunan BDP İstanbul İl Başkanlığına doğru yürüşe geçti.  Binaya yaklaşan gruba, il binasındaki ve çevresindeki BDP'lilerce taş atıldı. Protestocu gruptakiler de, karşı gruba taş ve şişelerle karşılık verdi.  Önlem amacıyla bölgede bulunan polis, her iki gruba da biber gazıyla müdahale etti.  Polisin müdahalesi üzerine protestocu gruptakilerin bir kısmı ellerindeki Türk Bayrakları ile Harbiye'ye yürürken diğerleri de ara sokaklara dağıldı.

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