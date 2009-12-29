BDP'nnin açılışında olaylar çıktı

T24 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) ilçe merkezi açılışında savaş jetleri alçak uçuş yaptı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı açılışta jetlerin geçişi, kalabalık tarafından ıslık çalınarak protesto edildi.





Cengiz Topel caddesi üzerindeki ilçe merkezinin açılışına, BDP Hakkari Miletvekili Hamit Geylani, Hakkari Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanığlu, Yüksekova Belediye Başkanı Ruken Yetişkin, BDP Yüksekova İlçe Başkanı Vahit Şahinoğlu katıldı.



Açılışa katılan kalabalık PKK ve Öcalan lehine sık sık slogan attı.



Milletvekili Geylani burada yaptığı Türkçe ve Kürtçe konuşmasında, hükümetin açılım politikasını eleştirdi ve "Halkın iradesi olan DTP'yi kapatma, genel başkanlarına siyasi yasak ve bugün de televizyonlarda izlediğimiz polis zoruyla götürme haberleri. DTP'yi kapattılar, genel başkanlarını da siyasi yasağa soktular. Grubu düşürdüler, şimdi de tüm bunları dokunulmazlıkları henüz kalkmadığı halde yapıyorlar" dedi.



Geylani ayrıca, "Zira siyasi yasağa giren genel başkan ve eski eşbaşkan Aysel Tuğluk, Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlanmadığı müdetçe milletvekillikleri devam ediyor. Ağır suçlamalarla, yolsuzluklarıyla, ihale satmaları ile yüzlerce milletvekilinin dokunulmazlık fezlekeleri ise Meclis'in tozlu raflarında çürümeye terk edilmiştir. Ama barış ve demokrasi isteyen DTP miletvekillerine tüm bu yapılanlar reva görülüyor" diye konuştu.



Yapılan konuşma sırasında 2 savaş uçağının Yüksekova semalarında geçişi ise protesto edildi. Alçak uçuş yapan savaş jetlerini kalabalık ıslık çalarak protesto etti. Açılışın ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.





Nusaybin'de izinsiz gösteri



Mardin'in Nusaybin ilçesinde de KCK operasyonunu protesto etmek amacıyla izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan, Girmeli, Akarsu ve Duruca belde belediye başkanları ile BDP'li partililerin bulunduğu bir grup, BDP ilçe binası önünde toplandı.



Basın açıklaması için Barış Parkı'na yürümek isteyen gruba, polis izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermedi. Bunun üzerine grup, parti binası önünde oturma eylemi yaptı.



Uyarıya rağmen dağılmayan gruba polis basınçlı su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gruptakiler ara sokaklara dağıldı. Bu sırada, Gökkan'ı korumak isteyen bir kişi ayağından hafif yaralandı.