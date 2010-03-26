T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yalçın Akdoğan, "Anayasa değişklikleri konusnda BDP'ye, kendisine CHP ve MHP ile aynı kefeye koyarak faşizme doğru savrulmamasını" tavsiye etti.



Yeni Şafak'ta "Yasin Doğan" mahlasıyla köşe yazan Yalçın Akdoğan "BDP'nin tavrı çok önemli..." başlığıyla yayımlanan (26 Mart 2010) yazısında BDP'nin durumunu değerlendirdi. Akdoğan'ın yazısı şöyle:



BDP'nin tavrı çok önemli...



Anayasa değişikliğinde değişime karşı olanlar ve değişimi savunanlar iki kutup haline geliyor. BDP'nin bu yelpazede kendisini nasıl konumlandıracağı büyük önem taşıyor. AK Parti'ye muhalefet etme anlayışıyla sürece karşı çıkması, BDP için ciddi bir handikap olur. Nasıl AK Parti sadece BDP destek veriyor diye ve hatta diğer partiler gizli anlaşma iddialarında bulunuyor diye bu girişimden vazgeçmiyorsa, BDP de yapıcı bir tavır gösterebilmeli ve düzenlemelere destek vermelidir.



BDP değişiklik teklifini eksik ve yetersiz buluyor olabilir veya başka maddelerin girmesini isteyebilir. Ancak kendisi için ideal düzenleme olmasa dahi mevcut demokratikleşme hamlesine karşı çıkması son derece yanlış olacaktır. Netice de değişimi ve demokratikleşmeyi reddeden parti konumuna gelecek, statükocu CHP ve MHP ile aynı kefeye konulacaktır. Bu BDP için kendini inkar ve faşist bir noktaya savrulma anlamını taşır.



Parti kapatmayı zorlaştıran bir düzenlemeyi desteklememek BDP'nin gerçek niyetini, yaklaşımını ve politikasını da ortaya koyar. Bugüne kadar DTP çizgisi kendini kapattırmayı politik bir taktik olarak görüyordu. Oyun planının özü, Türkiye'de oyunu bozmak, kendisine oyun alanı açılmadığı görüntüsü vermekti. Siyasal sistemi tahammülsüz ve dışlayıcı olarak gösterme gayreti, partiyi kapattıracak aşırılıkların sergilenmesini normalleştiriyordu. BDP'nin yaklaşımı, oyunu bozmak değil, yeniden kurulmuş bir oyunun içinde kalmak olmalıdır. İşte bu düzenlemeye gösterilecek tavır, BDP'nin gerçek niyetini de açık edecektir. BDP demokratik sistemin legal bir oyuncusu olarak mücadele vermeyi mi tercih edecek, yoksa kendisini kapattıracak tavırlara devam mı edecek. Acaba BDP parti kapatılmasını gerçekten zorlaştırmak istiyor mu?



Vurgulanabilecek bir husus da BDP'nin demokratik açılım sürecinde olduğu gibi, bu konuyu da PKK'nın lehine bir fırsata dönüştürme fırsatçılığı içine girip girmeyeceğidir. Açılım sürecinde sergilenen tavır, bu gelişmeleri örgütün meşrulaştırılması için istismar etme gayreti olmuştur. Hükümetin attığı her adımda daha makul, daha uzlaşmacı bir dönüşüm geçirmek yerine, kendi aşırılıklarıyla alanını genişletme, kendi yanlışlıklarını daha geniş alanlara taşıma gayreti sergilenmiştir. Örneğin Nevruz konusunda hükümet son derece iyi niyetli ve sağduyulu bir yaklaşım sergilemiştir. Polisin toleranslı tavrı maalesef yine olumlu bir yansıma bulmamıştır. BDP tabanını rehabilite etmek ve olumlu bir evrilme yaşamak yerine bütün yanlışlarıyla kendisini var etmeye devam etmektedir. Gösterilerdeki sloganlar, söylemler, bayraklar bu kötü niyeti gösteriyor. Nevruz'un olaysız geçmesinin sebebi hiçbir yanlış yapılmaması değil, devletin tolerans eşiğinin yüksek olmasıdır.



BDP'nin anayasa paketi için önerdiği maddeler de yine örgütü övücü, örgüt üyelerinin rahat hareket etmelerini kolaylaştırıcı, örgütle bağlantıları görmezden gelici hususlar içermektedir. BDP bu girişimi de yine PKK endeksli bir alan kazanmaya dönüştürmek istemektedir. Bu, ise kabul edilemez bir fırsatçılıktır.



CHP ve MHP'nin şiddetli karşı çıktığı bir girişime yönelik BDP'nin takınacağı tavır, şüphesiz çok önemlidir. BDP seçmeninin meseleye bakışı da kilit önemdedir. Ancak bu durumu istismar etmemek gerekiyor. Elbette BDP pakete eleştiri getirebilir, farklı maddeler önerebilir, düzenlemeleri kendi lehine etkilemeye çalışabilir. Ancak neticede bu çerçevede yapılacak en kötü düzenleme bile Türkiye'nin demokratikleşmesi için çok büyük bir kazanım olacaktır. Buna direnmek ise BDP'nin samimiyetini ciddi şekilde zedeleyecektir.

