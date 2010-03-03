BDP'nin ikinci kırmızı çizgisi HSYK

T24- Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Anayasa değişikliği pazarlığında gözlerin çevrildiği partisinin duruşunu anlattı. Demirtaş, "Tek şartımız seçim barajı değil, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun siyasete teslim edileceği bir yapıya evet demeyiz" dedi.



CNN Türk'e verdiği demeçte Anayasa değişikliğinde seçim barajının düşürülmesinin kendileri açısından önemli olduğunu söyleyen Demirtaş, AK Parti'nin bir dönem taslak metinlerinde yer alan "Türkiye milletvekiliği" önerisine ise sıcak bakmadıklarını belirtti.



Demirtaş, "Türkiye milletvekilliğine ancak seçim barajının düşmesiyle birlikte 'evet' deriz, yoksa 'Tek başına Türkiye milletvekilliği olsun, anadilde eğitimin önünü açacağız' deseler bile bizim açımızdan bu kabul edilebilir değil" dedi.



Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının da kendileri açısından önem taşıdığını açıklayan Demirtaş, "HSYK'nın teslimiyetine 'evet' demeyiz. Bizce hakim ve savcılar kendi aralarından üye seçmeliler. Tıpkı Barolar Birliği gibi bir yapı olmalı" diye konuştu.



AK Parti'nin taslağında HSYK



AK Parti'nin Anayasa değişikliği taslağındaki HSYK ile ilgili düzenleme tartışılıyor. Buna göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun üye sayısı 21'e çıkacak, geniş tabanlı temsil olacak, birinci sınıf hakim ve savcılar ile avukatlar ve TBMM de kurula üye seçebilecek, Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı müsteşarı kurulda kalacak, kurulun kararlarına yargı yolu açılacak



