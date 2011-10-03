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Politika

BDP'nin grup toplantısında garip olay!

TBMM'deki BDP toplantısına izinsiz girdiği belirtilen bir genç, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık tarafından dışarı çıkarıldı.

03 Ekim 2011 03:00

T24 - TBMM'deki BDP toplantısına izinsiz girdiği belirtilen bir genç, BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık tarafından dışarı çıkarıldı.

BDP Grup Yönetimi ve milletvekilleri, Genel Başkan Selahattin Demirtaş başkanlığında toplandı.

Basına kapalı toplantı sürerken, Sırrı Sakık, 20'li yaşlardaki bir genci kolundan tutarak, salonun dışına çıkardı ve görevlilere, "Elini kolunu sallayarak buraya nasıl giriyor?" şeklinde tepki gösterdi.

BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan da "Kimliğini tespit edin, polise teslim edin" diye bağırdı.

Bunun üzerine görevliler, isminin Tolga Karaca olduğu bildirilen kişiyi olay yerinden uzaklaştırdı.

Karaca, "Beni başbakan çağırdı, beni dövecekler" dedi. Karaca, "Buraya neden geldiği" şeklindeki sorulara da "Türk milleti adına geldim" karşılığını verdi.

Karaca, polis tarafından gözaltına alındı.



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