-BDP'NİN GECE YARISI MİTİNGİ BİNGÖL (A.A) - 08.09.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bingöl'de gece yarısı mitingi yaptı, ''Başbakanın başladığı yerde biz noktayı koymak istedik'' dedi. Demirtaş, Bingöl PTT kavşağında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Başbakanın yanına golcüleri, futbolcuları alarak, meydan meydan dolaştırdığını söyledi. Başbakan Erdoğan'a ''Sen yanında Hakan Şükür'ü değil, Ronaldo'yu da getirsen Diyarbakır kalesine gol atamazsın artık'' diyen Demirtaş, ''Sana bir tavsiyemiz var, sen yanında golcü değil, kaleci taşı, çünkü 12 Eylülde gol yemeye hazırlanıyorsun'' diye konuştu. Demirtaş, 12 Eylülün hesap sorma günü olduğunu iddia ederek, şunları kaydetti: ''Bingöl, Başbakanı ömründe bir defa anladı, onu da yanlış anladı. Bingöl bu meydandaki kalabalıkla boykot rekoru kırıyor. Bugün final mitingimizi burada yapıyoruz. Başbakanın başladığı yerde biz noktayı koymak istedik. 12 Eylül faşizm anayasasına 'hayır' oyu ile rekor kıran Bingöl, bu Bingöl'dür. Bakın yeni anayasayı en fazla isteyen BDP'dir. BDP mecliste öneri sunan 'gel bu değişikliği birlikte yapalım, bizim cesaretlerimiz var, bu halkın da özlemleri var, beklentileri var' diyen partidir. Ama Başbakanın yeni anayasaya da bu halkın taleplerini dinlemeye de niyeti yok. '' BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak da Kürt halkının var olma mücadelesi için bu referandumda boykot kararı aldıklarını ifade etti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı DTP mitinginde Demirtaş ve Kışanak'tan önce sahneye çıkan Seyda Perinçek ve Rojda konser verdi.