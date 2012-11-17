BDP'nin eylemine valilik yasağı

BDP'nin çağrısı ile Diyarbakır'da Park Orman'da cezaevlerindekş açlık grevlerine destek amacıyla başlatılması planlanan eylem yasaklandı. Valilik eylem çağrı amacıyla dağıtılan broşürlerin de toplatılmasına karar verdi.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Kasım Çaşamba günü Belediye Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, ''Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak şekilde, on binlerce insanın 48 saat boyunca dayanışma ve açlık grevlerini örgütleyeceğiz. Sağlık durumu el veren herkesin bu eyleme katılabileceğini belirtiyoruz'' demişti.