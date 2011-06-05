-BDP'NİN ERZURUM MİTİNGİNDE GERGİNLİK ERZURUM (A.A) - 05.06.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafından Erzurum'da düzenlenen mitingin ardından kentte bazı semtlerde gerginlik yaşandı. Yaşanan olaylarda bir kişi bacağından bıçakla yaralandı. Kazım Yurdalan Mahallesinde düzenlenen mitingde halka hitap eden BDP'nin desteklediği Erzurum bağımsız milletvekili adayı Sebahattin Yılmaz, ülkede kardeş kavgasının bulunduğunu söyledi. Bu kavgada insanların etkilendiğini öne süren Yılmaz, ''90 yıldır süren kardeş kavgasına bir 'dur' diyen yok. Bir çözüm üretmek, bir alternatif geliştirmek ve bir çare bulma fikri de yok. İşte biz böylesi çıkmaz içinde bin yıllık kardeşliğin tekrar pekiştirilebilmesi için, barış için, kardeşlik için Kürt sorununa demokratik bir mecra kazandırmak istiyoruz'' diye konuştu. Yılmaz'ın konuşmasının ardından, Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Altan Tan da bir konuşma yaptı. -KADIN VE ÇOCUĞUN BULUNDUĞU ARACA SALDIRI- Bu arada, Mahallebaşı semtinde, Yılmaz'ın seçim irtibat bürosu önünde toplanan BDP'li bir gruba seçim otobüsü üzerinde seslenen Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Adayı Altan Tan, gruba dağılmaları uyarısında bulundu. Daha sonra burada bulunan BDP'li bir grup, 69 AF 647 plakalı bir otomobil ile 36 EN 847 plakalı ve içerisinde kadın ve çocuk bulunan başka bir otomobile taş ve sopalarla saldırdılar. Saldırganlara polis müdahale ederek bölgeden uzaklaştırırken, yaşanan olayların ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. -MİTİNGİN ARDINDAN OLAYLAR ÇIKTI- BDP'nin Erzurum mitinginin ardından Cumhuriyet caddesinde gezinen bir grupla, karşıt görüşlü başka bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Çaykara Caddesi Millet Bahçe sokağa doğru kaçan BDP'li grup ile Y.Ü (18) arasında tartışma çıktı. Yaşanan kavgada Y.Ü, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından sol bacağından bıçaklandı. Atatürk Üniversitesi Aziziye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.Ü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu olayların ardından aralarında Ülkü Ocakları Erzurum İl Başkanlığı üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup Cumhuriyet caddesinde yürüyüş yaptı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla Ülkü Ocakları İl Başkanlığı önüne kadar gelen grup daha sonra burada İstiklal Marşı okuyarak dağıldı. Emniyet güçlerinin kentin birçok bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldığı gözlendi.