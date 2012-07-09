BDP'nin Diyarbakır mitingine izin yok

Diyarbakır Valiliği'nce, BDP'nin 14 Temmuz Cumartesi günü Diyarbakır'da yapmayı planladığı mitinge izin verilmediği bildirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasında, Diyarbakır Valiliği'ne, 7 kişilik düzenleme kurulunun bulunduğu yazılı müracaatta, 14 Temmuz Cumartesi günü, İstasyon Meydanı'nda açık hava toplantısı gerçekleştirilmek istendiğinin belirtilmesi üzerine, gerekli inceleme ve çalışmaların yapıldığı ifare edildi.

Miting düzenlenmek istenen tarihin, 14 Temmuz 2011 günü Silvan ilçesi Dolapdere köyünde 13 askerin, PKK tarafından şehit edilmesi, 7 askerin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının 1. yılına denk geldiğinin, ayrıca aynı tarihin, tek taraflı sözde "demokratik özerklik" ilan edildiği gün olduğunun açıkça görüldüğü belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan istihbarı çalışmalarda, vatandaşlarımızın yanlış bilgilendirilmesi suretiyle, halkımızı sokağa çekmeye, güvenlik görevlilerimiz ile vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye, düzenlenecek kanunsuz etkinlik ve eylemlere katılım sağlamaya teşebbüs eden illegal gruplar ile müzahir oluşumların bulunduğuna ilişkin bilgiler de bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu mitingle ilgili olarak bazı çevrelerce yapılan açıklamalar ve çeşitli basın-yayın organlarında yer alan haberlerde, 'direniş-savaş' gibi telkinlerde bulunularak, vatandaşlarımız arasında kin, nefret ve düşmanlık duyguları oluşturabilecek çağrılara yer verilmektedir."

'Tahrik ve kışkırtmalar'

Açıklamada, yapılan açıklamalar, basın-yayın organlarında yer alan haberler ve edinilen istihbari bilgiler sonucu, düzenlenmesi planlanan açık hava toplantısının PKK elebaşlarının propagandasına dönüşeceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu mitingin gerçekleşmesi durumunda yapılacak illegal propagandalar, tahrik ve kışkırtmalarla vatandaşlarımızın karşı karşıya getirilmesi ve bu yolla kin, düşmanlık ve çatışma ortamının oluşturulmaya çalışılacağını, yine düzenlenmek istenen toplantı tarihinin teröristlerce 13 askerimizin şehit edilmesi ve 7'sinin de yaralanmasına yol açan Silvan saldırısının ve sözde kanun dışı yönetim yapılanması ilanıyla aynı güne denk getirilmesi, gerek terör olaylarına karşı son zamanlarda yükselen toplumsal hassasiyet, gerekse de vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında tüm toplum katmanlarından oluşan olumlu bakış ve çözüm arayışlarını ortadan kaldırabilecek bir noktada olduğunu, bunun da çeşitli provokasyonlar neticesinde istenmeyen olaylara yol açabileceği değerlendirilmektedir.

Bu nedenlerle 14 Temmuz 2012 Cumartesi günü yapılması planlanan açık hava toplantısına Valiliğimizce izin verilmemiş ve konu düzenleme komitesine, 6 Temmuz Cuma günü akşam saatlerinde ilgili güvenlik birimlerince tebliğ edilmiştir. Kendi canımızdan daha aziz bildiğimiz vatandaşlarımızın sağduyulu yaklaşım ve katkılarıyla vatandaşlarımızı yüceltme ve onlara katkı sağlamaya ayrıca vatandaşlarımızı devletimizin tüm kurumları olarak her türlü olumsuzluktan uzak tutmaya bundan sonra da devam edeceğiz."