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Politika

BDP'nin Diyarbakır mitingine erteleme DİYARBAKIR (A.A)

19 Kasım 2011 14:40

-BDP'nin Diyarbakır mitingine erteleme DİYARBAKIR (A.A) - 19.11.2011 - BDP'nin Diyarbakır'da düzenleyeceği miting hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da katılacağı bildirilen ve Yenişehir'deki İstasyon Meydanı'nda düzenleneceği açıklanan mitingin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. BDP İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, Diyarbakır'da yoğun yağış olduğunu belirterek, ''Hava çok kötü, insanları mağdur etmemek için mitingi ileri bir tarihe erteledik. Miting tarihini sonra açıklayacağız'' dedi.

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