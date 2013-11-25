T24 LogoT24 Logo
Politika

BDP'nin Diyarbakır adayları kesinleşti

BDP Genel Merkezi'nin Belediye Başkan adaylarını beirlemek için 12 bin delege kapalı zarf şeklinde oy kullandı

25 Kasım 2013 15:28

BDP tarafından Diyarbakır ve 8 ilçesinde yapılan ön seçimlerde belediye başkan adayları belirlendi. Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlığı için Gültan Kışanak seçildi.

BDP Genel Merkezi'nin Diyarbakır Büyükşehir ve Bağlar, Sur, Kayapınar, Yenişehir, Silvan, Bismil, Çınar ve Lice Belediye Başkan adaylarını belirlemek amacıyla sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 12 bin delege kapalı zarf şeklinde oy kullandı.

Dicle Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, oy verme işlemlerinin ardından sayıma geçildi. Ön seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Diyarbakır büyükşehir belediye başkan adaylığına Gültan Kışanak seçildi. Diyarbakır'ın diğer ilçelerinde ise, Kayapınar için Mehmet Ali Aydın, Sur için Seyit Narin, Yenişehir için Selim Kurbanoğlu, Çınar için Ahmet Cengiz, Lice için Rezan Zoğurlu, Bismil için Cemile Eminoğlu, Silvan için Yüksel Budakçı ve Bağlar için Birsen Kaya Akat belediye başkan adaylıklarına seçildi. Resmi sonuçların ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

ETİKETLER

bdpdiyarbakırgültan kışanakmehmet ali aydınseyit narinselim kurbanoğluahmet cengizrezan zoğurlucemile eminoğluyüksel budakçıbirsen kaya akat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24