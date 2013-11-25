BDP'nin Diyarbakır adayları kesinleşti

BDP tarafından Diyarbakır ve 8 ilçesinde yapılan ön seçimlerde belediye başkan adayları belirlendi. Diyarbakır büyükşehir belediye başkanlığı için Gültan Kışanak seçildi.

BDP Genel Merkezi'nin Diyarbakır Büyükşehir ve Bağlar, Sur, Kayapınar, Yenişehir, Silvan, Bismil, Çınar ve Lice Belediye Başkan adaylarını belirlemek amacıyla sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 12 bin delege kapalı zarf şeklinde oy kullandı.

Dicle Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, oy verme işlemlerinin ardından sayıma geçildi. Ön seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, Diyarbakır büyükşehir belediye başkan adaylığına Gültan Kışanak seçildi. Diyarbakır'ın diğer ilçelerinde ise, Kayapınar için Mehmet Ali Aydın, Sur için Seyit Narin, Yenişehir için Selim Kurbanoğlu, Çınar için Ahmet Cengiz, Lice için Rezan Zoğurlu, Bismil için Cemile Eminoğlu, Silvan için Yüksel Budakçı ve Bağlar için Birsen Kaya Akat belediye başkan adaylıklarına seçildi. Resmi sonuçların ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.