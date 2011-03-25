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BDP'NİN ÇADIRINA İZİN VERİLMEDİ MUŞ (A.A)

25 Mart 2011 22:53

-BDP'NİN ÇADIRINA İZİN VERİLMEDİ MUŞ (A.A) - 25.03.2011 - Muş'un Bulanık ilçesinde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) ''Sivil itaatsizlik eylemi'' kapsamında BDP Bulanık İlçe Başkanlığı tarafından kurulmak istenen Demokratik Çözüm Çadırı'na izin verilmedi. BDP Bulanık İlçe Başkanlığına mensup bir grup, ilçedeki İnsan Hakları Parkı'na gelerek burada çadır kurma girişiminde bulundu. Emniyet yetkililerince uyarılan grup üyelerine ilgili mercilerden izin alınmadan söz konusu çadırın kurulamayacağı bildirildi. Yaklaşık yarım saat süren sözlü tartışmaların ardından grup üyeleri BDP ilçe binasına giderken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bulanık İlçe Kaymakamı Ferit Görükmez, BDP'li yetkililerin söz konusu çadırın kurulması yönünde kendilerine müracaatta bulunmadığını söyledi. Parti yetkililerine konuya ilişkin görüşme talebinde bulunduklarını da ifade eden Görükmez, ''Çadırın kurulması için bizden herhangi bir talepte bulunulmamıştır. Biz BDP yöneticilerine 'Gelin görüşelim' dedik. 'Bizim muhatabımız Başbakandır' yanıtı aldık. Biz kesinlikle vatandaşın kulanım alanları ve ulaşımı engelleyecek yerlerde çadır kurulmasına izin vermeyeceğiz. Ancak eğer isterlerse parti binası önünde veya 700. Yıl Cami civarında ulaşımı aksatmayacak şekilde çadır kurabilirler'' diye konuştu.

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