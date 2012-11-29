BDP'lilerin dokunulmazlık dosyaları komisyonda, süreç nasıl işleyecek?

TBMM Genel Kurul'undan yapılacak oylamandan önceki son aşama olan TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ve 9 BDP'li milletvekili ile ilgili dokunulmazlık dosyası, komisyona sevk edildi.

BDP Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Gültan Kışanak, BDP Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken, BDP Hakkari Milletvekilleri Adil Kurt ve Esat Canan, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, BDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, BDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk'un Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi, evrak kaydıyla ilgili prosedür tamamlandıktan sonra TBMM Başkanı Cemil Çiçek imzasıyla TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na gönderildi.

Dosya, ''silahlı terör örgütüne yardım etmek'' suçundan TCK ve TMK uyarınca soruşturma açılmasına izin verilmesi talebini içeriyor.

Süreç nasıl işleyecek?

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’ndan bir hazırlık komisyonu oluşturulacak. Meclis’teki tüm partilerden 5 kişilik bır ekip dosya üzerinde çalışarak, raporunu TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na sunacak. Karma Komisyon bu çalışma çerçevesinde karar verecek ve raporunu yazacak. Hazırladığı raporu Meclis Genel Kurulu’na sunacak. Meclis Genel Kurulu, Karma Komisyon'un raporunu da dikkate alarak son kararı verecek.

Genel Kurul salt çoğunluğun kararıyla dokunulmazlıkların kaldırılmasına karar verirse, bu isimlerin milletvekillikleri sürecek; ancak haklarında yargılama başlayacak.