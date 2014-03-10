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BDP'lilerden karakol önünde oturma eylemi

BDP, yeni sınır karakollarını yapılmasını protesto etmek için Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Beldesi'nin Irak sınırındaki Yeşilova Köyü'nde Jandarma Karakolu önünde eylem düzenledi

10 Mart 2014 18:51

Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Yeşilova Köyü'nde bulunan Yeşilova Jandarma Karakolu önünde yapılan eyleme Hakkari, Yüksekova ve Şemdinli'den gelen yaklaşık bin kişi katıldı. Geylani ve Miletvekili Adil Zozani'nin de katıldığı eylem, dün saat 12.00'de başlayıp, bugün sabah saat 09.00'a kadar sürdü. Karakol önünde oturma eylemi yapanlar geceyi araçlarda, karakol önünde yaktıkları ateş ve bataniyelere sarılarak geçirdi.

Fırat Keskinkılıç'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, BDP Hakkari Milletvekili Zozani, oturma eylemi sırasında bir konuşma yaptı. Zozani, bu eylemi, bu direnişi, bölgeye barışın gelmesi için yaptıklarını söyledi. Eylemin barış ve demokrasi nöbeti olduğunu kaydeden Zozani Türkiye'nin batısından, Trakya'dan, Karadeniz'den, Ege'den, İçanadolu'dan, Akdeniz'den gelip, ellerine silah verilip, nöbet tutturulan askerlerin selameti için yaptıklarını öne sürdü.

 

Sınırdaki ticaret, kaçıkçılığı değil

 

Zozani, sınırda yaşayan insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları ticaretin engellenemeyeceğini de belirterek şöyle konuştu:

"İnsanların günlük ihtiyaçları için dere aşırı yaptığı ticaretin yasaklanması, önüne bent çekilmesi vicdansızlıktır, zorbalıktır. Bu vicdansızlığa zorbalığa son verilmesini istiyoruz. Biz asla ve asla derenin öbür yakasıyla bu yaka arasında yapılan ticari ilişkiye kaçakçılık adını koymuyoruz. Bu kaçakçılık değildir. Bu halkın en doğal hakkıdır. Eğer birileri burada ekonomiyi kayıt altına almak istiyorsa çözüm önerimiz açıktır. Bu köylülere sınır ticaret karnesi verilebilir. Bu bölge serbest ticaret bölgesine dönüştürebilirler. Burada yapılacak olan günlük alışverişin kayıt altına alınması da mümkündür. Eğer devlet, hükümet kayıt dışı ekonomiğe çare bulmak istiyorsa, o çare Derecik'te (Robaruk) değildir. O çare Kürt halkı arasına çizilmiş suni sınırlarda değildir. Kendilerine baksınlar. Mersin limanına baksınlar, İstanbul Boğazı'ndaki tankerlerle, gemilerle ticari faaliyetlere baksınlar. Durum böyleyken buranın halkını, Kürt halkını suçlamaları vicdani bir durum değildir."

Yeşilova Karakolu önünde dün başlayıp bu sabah sona eren oturma eylemini ardından, karakol önüne gelenler sessizce dağıldı.

 

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