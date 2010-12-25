-BDP'LİLERDEN İRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNE SİYAH ÇELENK ANKARA (A.A) - 25.12.2010 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) üyesi bir grup, idam kararları nedeniyle İran'ın Ankara Büyükelçiliğine siyah çelenk bıraktı. BDP Ankara İl Örgütü üyeleri İran Büyükelçiliği önünde toplanarak İran'daki idam kararlarını protesto etti. BDP Ankara İl Başkanı Mustafa Yelkenli burada yaptığı konuşmada, Sine Cezaevi'nde tutuklu bulanan hukuk fakültesi öğrencisi Habibullah Letifi'nin pazar günü saat 06.00'da idam edileceğini belirterek, şu ana kadar yapılan tüm çağrıların sonuç vermediğini söyledi. Yelkenli, ''21. yüzyılda bir insanın kimliğinden, düşüncesinden dolayı idam edilmesi insanlık suçudur'' dedi. BDP'liler daha sonra üzerinde siyah çelengi İran Büyükelçiliğinin kapısına bıraktı. Protesto eylemi olaysız sona erdi.