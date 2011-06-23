BDP'liler vekil olabilecek mi?

T24 - Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşmesinin ardından Meclis tarihinde ilk kez bir yemin boykotu yaşanacak. Ancak Meclis İçtüzüğü böyle bir duruma hazırlıklı değil.



Mahkumiyet kararının ardından YSK'nın milletvekilliğini kabul etmediği Hatip Dicle olayını protesto için BDP'nin desteklediği bağımsızlar Meclis'e gitmeme kararı aldı.



Bu karar Meclis'te kaos ortamı yaratacak. Çünkü TBMM ilk kez "Yemin boykotuna" sahne olacak.



Anayasa’da milletvekillerinin and içerek göreve başlayacakları hükmü yer alıyor. Boykot durumunda ise nasıl bir yaptırım uygulanacağı konusunda açıklık bulunmuyor. Yemin etmeyen milletvekili fiilen bu sıfatı kazanamayacak ve maaş, diplomatik pasaport gibi özlük haklarını da alamayacak.



Yemin etmeyen ve TBMM’ye gelmeyen milletvekillerinin akıbeti ile bu tavrın siyasi sonuçları ise yeni seçilecek Meclis Başkanı ve TBMM Başkanlık Divanı’nın kararına bağlı olacak.



Açık hüküm olmaması nedeniyle, süreç Divan’ın çizeceği yol haritasına bağlı olacak. Bağımsızlar yemin etmemeleri nedeniyle BDP’ye katılıp grup da oluşturamayacak. Komisyon çalışmalarına katılamayacak.







