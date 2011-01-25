BDP'li Yıldız'dan fotoğrafçı polislere tepki

T24- BARIŞ ve Demokrasi Partisi (BDP) Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenler Derneği’nce (MEYA-DER) Batman’da düzenlenen protesto yürüyüşü sırasında Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi’nde görevli ellerinde fotoğraf makineleri olan polislere tepki gösterdi. Yıldız, "Toplanmayacak mıyız? Herkesi fişliyorsunuz, çıkın" diyerek, sivil kıyafetli polisleri, iterek alanın dışına çıkardı.



BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız ve Belediye Başkan Vekili Serhat Temeli’nin de katıldığı MEYA-DER üyelerinin bugün yapmak istiği protesto yürüyüşü, çevik kuvvet polislerinin sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. Batman Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi’nde görevli sivil polislerin, Atatürk Parkı’nda toplanmaya başlayan MEYA-DER ve BDP’lilerin fotoğraflarını çekmesi, BDP’li Milletvekili Bengi Yıldız’ın tepkisine neden oldu. Yıldız, polislerin kolundan tutarak, "Toplanmayacak mıyız? Yakından herkesi fişliyorsunuz, çıkın" dedi. Yıldız, ellerinde fotoğraf makineleri bulunan sivil polisleri, iterek toplanma alanı dışına çıkardı.



Atatürk Parkı’nda toplanan MEYA-DER ve BDP’li yaklaşık 1500 kişi, buradan Sanat Sokağı’na yürümek istedi. Ancak bu kez polis göstericilerine yürüyüşüne izin vermedi. Bunun üzerine Vali Ahmet Turhan ile yapılan telefon görüşmesi sonrasında yürüyüşe izin verildi. Ancak çevik kuvvet polisi, göstericilerle birlikte yürüdü.



Daha sonra BDP’li Milletvekili Bengi Yıldız burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Kürt sorununu çözmek zorunda olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Türkiye, geçmişte yaşanan suçlarla ilgili Kürt halkından özür dilemek zorundadır. Bölgenin birçok yerinde toplu mezarlar ortaya çıkmaktır. O çocuklar şüphesiz bizim çocuklarımızdır. O çocuklar şüphesiz bu halkın dili kültürü için hayatını feda etmiş insanlardır. Ve biz onların önünde saygıyla eğiliyoruz. Toplu mezarlar kısmi olarak da olsa açılıyor. Ama insanlarımızın kemikleri dahi bize çok görülüyor. Adli tıpa gönderiliyor 6 ay, 1 yıl bu kemikleri burada kalıyor. Batman’da MEYA DER Başkanı Fatma Kurhan eve giderken iki sivil araç önünü kesiyor ve tehdit ediliyor. Eğer Batman Valisi Ahmet Turhan’ın haberi varsa bundan çok tehlikelidir yoksa da çok vahimdir. Buradan onları uyarıyoruz." Konuşmalar sonrasında kalabalık olaysız dağıldı.