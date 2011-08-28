BDP’li Yıldız özür diledi: Bize yakışmadı

T24 - Bodrum’daki tatil görüntüleri tartışmalara yol açan BDP’li Bengi Yıldız partisinden ve seçmenlerinden özür diledi. Yıldız, “İhraca da istifaya da hazırım” dedi.



Bodrum’daki tatil görüntüleri tartışmalara yol açan BDP’li Bengi Yıldız partisinden ve seçmenlerinden özür diledi. Yıldız, “İhraca da istifaya da hazırım” dedi.



Zaman zaman yaptığı çıkışlarla dikkat çeken BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yaptığı sırada çekilen fotoğraflarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Fotoğraflar için “Bize yakışmadı” diyen Bengi Yıldız, partisinden ve seçmenlerinden özür diledi.



Taraf gazetesine konuşan Yıldız, gazetelerde çıkan fotoğrafların fotomontaj değil gerçek olduğunu söyledi.



Yıldız, şöyle konuştu:



“Fotoğrafın yansıtılma biçimi çok yanlış ve kasıtlı. Ben bir aile dostumun düğünü için gittim Bodrum’a. Onlarla birlikte denize gittik, gizli saklı bir yere gitmedik.



Fotoğraflarda gayrı meşru bir ilişki varmış gibi bir sunum var. Olayı çarpıtıyorlar. O bayan aile dostumuzdur.



Eşim Ankara’da olduğu için o bayanla tanışamamıştı. Kendisine anlattım eşimle aramızda herhangi bir sorun yok.



Partimle konuştum, olayı anlattım. Halkımdan ve partimden özür diliyorum, özeleştiri veriyorum. Partimin alacağı karar ne olursa olsun saygı duyacağım. İhraca da, istifaya da hazırım.”



