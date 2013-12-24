BDP'li Yıldırım ve Ayhan'ın tahliye talepleri reddedildi

Tutuklu BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın tahliye talepleri Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oy çokluğu ile reddedildi.

Tutuklu BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan ile ilgili AYM kararının Balbay ile ilgili tahliye kararının emsal gösterilerek Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusunda bulunulmuştu. Başvuruya ilişkin savcılık uzun tutukluluk ve seçilme hakkını göz önünde bulundurarak tahliye yönünde mütalaa hazırlarkan, mütalaanın sunulduğu Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi "bireysel başvuru"yu gerekçe göstererek oy çokluğu ile talebin reddine karar vermişti.

Geçtiğimiz günlerde bir üst mahkeme olan Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itiraz başvurusu ile ilgili savcı bir kez daha aynı gerekçe ile tahliye yönünde mütalaa hazırlarken, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi her iki tutuklu milletvekilinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, savcının tahliyesini talep ettiği BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeminin kararı oy çokluğuyla aldığı belirtildi.