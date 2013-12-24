T24 LogoT24 Logo
Politika

BDP'li Yıldırım ve Ayhan'ın tahliye talepleri reddedildi

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi her iki tutuklu milletvekilinin tutukluluk halinin devamına karar verdi

24 Aralık 2013 19:21

Tutuklu BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın tahliye talepleri Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oy çokluğu ile reddedildi.

Tutuklu BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan ile ilgili AYM kararının Balbay ile ilgili tahliye kararının emsal gösterilerek Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye başvurusunda bulunulmuştu. Başvuruya ilişkin savcılık uzun tutukluluk ve seçilme hakkını göz önünde bulundurarak tahliye yönünde mütalaa hazırlarkan, mütalaanın sunulduğu Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi "bireysel başvuru"yu gerekçe göstererek oy çokluğu ile talebin reddine karar vermişti.

Geçtiğimiz günlerde bir üst mahkeme olan Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itiraz başvurusu ile ilgili savcı bir kez daha aynı gerekçe ile tahliye yönünde mütalaa hazırlarken, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi her iki tutuklu milletvekilinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, savcının tahliyesini talep ettiği BDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeminin kararı oy çokluğuyla aldığı belirtildi.

ETİKETLER

ibrahim ayhangülser yıldırımbdpkckdiyarbakır 6 ağır ceza mahkemesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24