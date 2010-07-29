BDP'li vekilden tehlikeli çıkışı

T24 - BDP'li vekil Osman Çelik refereandum için görüşlerini açıklarken Hatay'da yaşanan olaylar için: 'Bir arada yaşam konusunda fazla ısrarcı olmayacağız' dedi.



BDP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, 12 Eylül'de yapılacak referandumda aldıkları bokot kararını anlatmak üzere geldiği Şırnak'ta yaptığı konuşmada AK Parti'nin iki yüzlü politika izlediğini öne sürerken, “Bir arada yaşamak konusunda artık fazla ısrarcı olmayacağız” dedi. Özçelik, Bursa'nın İnegöl ile Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde çıkan olaylarda Kürt esnafa, polis ve jandarma gözetiminde saldırı yapıldığını iddia etti.



BDP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, BDP PM üyesi Cihan Sincar, dün akşam Şırnak Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda 12 Eylül'de yapılacak referandumu neden boykot edeceklerini anlattı. BDP Siirt Milletvekili Osman Özçelik, boykot kararı ile AK Parti'nin izlediği ‘ikiyüzlü' olarak nitelendirdiği politikanın açıkça bilinmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik olduğunu belirterek, “AK Parti olayları ters yüz etmede, karayı beyaz, beyazı kara göstermede, medyanın da desteği ile büyük bir maharet gösteriyor” dedi.



Anayasa taslağı konusunda siyasi partilerin isteklerini iletmediği konusunda Başbakan Erdoğan'ın gerçekleri söylemediğini öne süren Özçelik, “Taleplerimizi basının bilgisi dahilinde AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti'ye götürdük. Fakat Recep Tayyip Erdoğan bundan 2 gün sonra kamuoyuna şu açıklamada bulundu. Dedi ki; ‘Biz parlamentoda grubu bulunan siyasi paritelerden anayasa taslağına ilişkin görüşler talep ettik. Ama hiçbir siyasi bize görüş vermedi.’



Bu çok açık bir yalandır” diye konuştu. Bursa'nın İnegöl ile Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ndeki yaşanan olaylara da değinen Özçelik şöyle konuştu: “Bursa İnegöl’de, tarihinden, yurdundan sürülmüş Kürt esnafa sivil faşistlerce saldırılar düzenleniyor. Bu polis ve jandarma gözetiminde yapılıyor. Yine aynı şekilde Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ne bir şekilde gitmiş Kürtler'e jandarma ve polis gözetiminde linç girişiminde bulunuluyor. Bakın en demokratik bir yürüyüşte, en demokratik bir halk talebinde, polis ve jandarma bizim kitlemize gaz bombasıyla, sahici mermilerle, dipçikle, panzerle saldırıyor. Ama orada binlerce insan kendi günlük yaşamında olan insanlara saldırıda bulunuyor ve jandarmayla polis adeta onları koruyor. Bu Tayyip Erdoğan ve hükümetinin, İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Bu onların maskelerinin düştüğünü gösteriyor. Bu şekilde saldırılarla bir arada yaşamanın koşullarını nasıl güçlendireceksiniz? Bu nasıl kardeşlik olacak? Demek ki siz bir arada yaşamak istemiyorsunuz. Bir arada yaşamak istemiyorsanız biz de artık çok fazla ısrarcı olmayacağız. Eğer birlikte yaşamak istiyorsak, eksiksiz eşitlik istiyoruz. Kardeşlik laflarıyla bizi kandıramazsınız.” Konuşmalardan sonra toplantı basına kapalı devam etti.







