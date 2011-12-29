BDP'li vekil: Bırakın vatandaş biraz molotof atsın, deşarj olsun

T24

'Niye izin vermiyorusunuz'





'Bırakın molotof atsınlar'



Taksim karıştı



BDP'li vekiller de eylemde



Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava operasyonunda 35 kişinin ölmesi, Diyarbakır'da protesto edildi. Diyarbakır BDP il binası önünde öğlen saatlerinde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, 'Katil hükümet', 'Katil devlet', 'İntikam' sloganları atarak Koşuyolu Parkı'na kadar yürüyüşe geçti. Yüzleri maskeli olan ve ellerinde molotof kokteylleri bulunan gençlerin öncülük ettiği yürüyüşe, polis izin vermeyince gerginlik çıktı.Göstericilerin arasında bulunan yüzü maskeli gençlerin havai fişekler ve molotof kokteyleri atması üzerine, çevik kuvvet ekipleri panzerler eşliğinde göstericilere göz yaşartıcı bomba ve tazyikli suyla müdahale etti. BDP il binasının önü ve Bayındırlık Caddesi bir anda savaş alanına dönerken, olay yerine gelen BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan polislerle görüşerek yürüyüşe izin verilmemesine tepki gösterdi. Milletvekili Tan, "Yürüyüşe niçin izin vermiyorsunuz? Katliam olmuş 36 kişi ölmüş, insanlar demokratik hakkını kullanarak yürümek istiyor. Kim buna izin vermiyor?" dedi.Polis müdürleri ise uyarıda bulunmalarına rağmen grubun içinde örgütü simgeleyen bez parçaları bulunduğunu, yürüyüşün illegal olması nedeniyle izin vermediklerini, grubun kendilerine saldırması nedeniyle müdahale etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Polis Müdürleri, "Biz uzaktan grubun dağılması için uyarı yaparken bize iki ses bombası atıldı" dedi.Polis müdürlerinin bu açıklamaları üzerine Milletvekili Tan, şunları söyledi:"Vatandaş bir tepki ortaya koyuyor, vatandaş yürüse ne olacak. Şimdi bunların taş attığı kim? Attığı sokak dükkana biz zarar verilmesini istemiyoruz, ama o dükkan sahipleri de amcalarının oğlu, teyzesinin oğludur. Tabii ki biz olay çıkmasını istemiyoruz, taş atılmasını istemiyoruz. Ama farzet ki attı, kendine zarar veriyor. Bırakın kendine zarar veriyor. Niye müdahale ediyorsunuz. Ilımlı olmak lazım, biraz mesafeli kalmak lazım. Sel kalktığı zaman o suyu temizlemek lazım. Karşı çıkıldığı zaman daha fazla olay çıkar. Bırak vatandaş biraz yürüsün. Molotof atıyor, bırak atsın. Attığı dükkan kimin benim dükkanım. Emniyet bu kadar yakına girmesin, uzaktan kontrol etsin, vatandaş biraz deşarj olsun. Dünyanın her yerinde oluyor bunlar. Biz Efkan Ala, Hüseyin Avni Mutlu dönemini de gördük. Diyarbakır Valisi Efkan Ala, emniyet görevlilerini 3 gün çekti. Cana gelmesin mala gelsin dedi. Ve bence büyük olayları önledi ve başarılı oldu. Yarın 100 bin kişi burada organize edilse nasıl engelleyeceksiniz. Savaş mı çıkacak doğru değil bunlar. Ben seçilmiş bir adam olarak diyorum ki 5 kilometre yürüyeceğim burada. Buna karar veren kim. Ben vatandaşla yürüyeceğim. Bu yasağa karar veren kim? Bizi üzseniz siz de üzüleceksiniz, korkmayın."Polis yürüyüşe izin vermezken, BDP il binası önündeki olayları görüntülemek isteyen gazetecilere yüzleri maskeli gençler "faşist medyayı istemiyoruz" diyerek saldırdı. Gazeteciler, olay yerinden uzaklaşmak zorunda kaldı. Bayındırlık Caddesi üzerinde olaylar devam ederken, bir polis helikopteri ise kenti üstten sürekli gözetim altında tuttu.Olayların yatışmasından sonra BDP otobüsünden yapılan anonsta, yarın saat 12.00'da yürüyüş yapılacağı ve herkesin bu yürüyüşe katılması istenirken, il binası önünde göstericilere tazyikli su sıkarken bir tekerleği çukura giren bir TOMA panzeri ise çekiciyle kurtarıldı.Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde 35 kişinin öldüğü hava operasyonunu protesto etmek amacıyla kepenklerin kapalı olduğu Yüksekova’da BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan, BDP İlçe Başkanı Rustem Demir’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi, Yüksekova-Şemdinli yol ayrımında toplandı.Grup adına basın açıklaması, Milletvekili Canan tarafından okundu.Canan, bunun bir katliam, sorumlusunun Ak Parti hükümeti olduğunu öne süren, hesabının sorulacağını belirten Canan, İçişleri Bakanının da derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi. Yapılan basın açıklamasını ardından kalabalık slogan atmaya başlayınca çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, müdahalede bulundu. Polis göstericileri gözyaşartıcı bomba ve basınçlı su kullanarak dağıtmaya çalışırken, göstericileri ise taş atarak karşılık verdi. Olaylar cadde ve sokaklarda devam ediyor.Uludere’de 35 sivilin hayatını kaybettiği bombardımanı protesto etmek için Taksim’de gösteri yapıldı.Ortam gergin olmasına karşın henüz polis kalabalığa müdahale etmedi.Halkevleri üyesi 2 kişi ise alana yaklaşırken gözaltına alındı.Eylem alanında BDP'liler ve BDP milletvekilleri Sebahat Tuncel ile Ertuğrul Kürkçü var.

Kalabalık, "Katil Erdoğan" sloganları atıyor. Kitlenin öfkesi açıkça hissediliyor. Meydana yığınak yapmış olan polis ise henüz müdahale etmiş değil.

Ancak eylem yerine doğru yürümekte olan Halkevleri üyesi 2 kişi, henüz alana varamadan polis tarafından yolda yürüdükleri sırada gözaltına alındı.





Protestolar her yerde



Öte yandan Adana'da yaklaşık 200 kişilik bir grup, Irak sınırındaki hava operasyonunda 35 kişinin ölümüne tepki gösterip, protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Eyleme BDP, EMEP, EDP, ESP, TÖP, SDP, SGH, Sosyalist Parti, ÖDP ile TMMOB İKK, İnsan Hakları Derneği, Alevi Kültür Dernekleri, Adana Tabip Odası, DİSK, KESK Şubelar Platformu yönetici ve üyeleri katıldı.



Şanlıurfa'da ise 35 kişinin ölümü BDP’liler tarafında protesto edildi. BDP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Vural, "Şırnak’ta yaşanan olay adeta bir katliamdır. Biz bu katliamın örtülmesine ve unutulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu nedenle BDP olarak 3 gün boyunca yas ilan ettik" dedi. Açıklamanın ardından, aralarında BDP İl Başkanı Fatma İzol’un da bulunduğu grup 5 dakikalık oturma eylemi yaparak alandan ayrıldı.



Bu arada Mersin’de de bir grup BDP’li oturma eylemi yaptı. Çankaya Mahallesi’ndeki BDP il binası önünde aralarında Akdeniz Belediye Başkanı BDP’li Fazıl Türk, BDP İl Başkanı Musa Kulu’nun da bulunduğu yaklaşık 500 kişi toplandı. ’Baskılar bizi yıldıramaz’, sloganı atan grup ellerinde bazı fotoğraf ve çeşitli dövizlerle Atatürk Caddesi’ne yürümek istedi. Çevrede önlem alan polis, grubun yürümesine izin vermedi. Bunun üzerine grup oturma eylemi yaptı. Yaklaşık 20 dakika oturan grup, slogan atarken İl Başkanı Kulu, polisin izin vermemesine rağmen yaşananları kapı kapı dolaşarak anlatacaklarını söyledi. Polisin tutumuna anlam veremediklerini ifade eden Kulu, yaşananlar karşısında hükümeti suçladı.







