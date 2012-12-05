BDP'li Üçer'in fezlekesi de Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Van Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, katıldığı bir PKK'lının cenazesinde halka "silahlanın" çağrısı yapan BDP Van Milletvekili Özdal Üçer hakkında hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesinden sorumlu Van Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, BDP Van Milletvekili Özdal Üçer'in, 31 Ekim 2012'de bir PKK'lının cenazesinde yaptığı 'silahlanın' çağrısı ile ilgili soruşturma başlattı.

Yaklaşık bir ay süren soruşturma kapsamında, Üçer'in açıklamalarının yer aldığı kamera kayıtlarını inceleyen savcılık, hazırladığı 10 sayfalık fezlekeyi, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderdi.

Fezlekede, Üçer'in, "Terör örgütü adına suç işlemek", "Suç işlemeye alenen tahrik" suçlamasıyla TCK'nın 314/2 ve 214/1 yargılanması ve dokunulmazlığının kaldırılması talep ediliyor.

Diyarbakır'da, 2008 yılında AKP Milletvekili Oya Eronat'ın oğlunun da öldüğü dersaneneye yapılan saldırının emrini veren 'Mehmet Guyi' kod adlı terör örgütü PKK üyesi Muhyittin Kaplan'ın 31 Ekim'deki cenazesine katılan milletvekili Üçer, halka "silahlanın" çağrısı yapmıştı.