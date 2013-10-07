BDP'li Tuncel'in attığı tokadın parası Şırnaklı öğrencilere gitti



Şırnak Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Murat Çetiner, Silopi İlçesi'nde kendisine tokat atan BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'den mahkeme yolu ile aldığı 36 bin 720 lira tazminatın ilk taksiti ile Şırnaklı öğrencilere hediyeler alıp nakdi yardımında bulundu.

Ebubekir Karatoprak'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Silopi'de 21 Mart 2011 günü yürümek isteyen BDP 'liler ile tartışan ve BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in tokat attığı Şırnak Güvenlik Şube Müdürü Murat Çetiner, Silopi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davada Tuncel'den yasal faizi ile birlikte 36 bin 720 lira tazminat kazandı. 14 taksit halinde BDP'li Tuncel'den tazminatı alacak olan Güvenlik Şube müdürü Çetiner, aldığı ilk taksitle İstiklal İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere çeşitli hediyeler aldı ve zarflar içerisinde çocuklara para yardımında bulundu.

'Türkiye hukuk devlet'

Şark hizmeti 2 yıl olmasına rağmen 4 yıldır Şırnak'ta halen görev yapan Güvenlik Şube Müdürü Murat Çetiner, aldığı tazminat paralarını eğitime harcayacağını söyledi. Şırnak'ın eğitim ile anılmasını istediğini belirten Çetiner şöyle dedi:

"Maalesef tatsız bir olay yaşadık, olmaması gereken bir olaydı. Fakat biliyorsunuz ülkemiz bir hukuk devleti. Bizde konuyu yargıya taşıdık ve yargı bu konuyla ilgili bir karar verdi. Tazminat davası açmıştık, kazandık. Daha önce ifade ettiğim gibi bugün bu tazminatı özellikle şehitlerimizin çocukları ve yine desteğe muhtaç Şırnaklı çocuklarımızın eğitimine kullanıyoruz. Şırnak'ın eğitim ve güzellikleriyle anılmasını istiyoruz."

'Emniyet müdür yardımcısından teşekkür'

Şırnak Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Güven de, Toplum Destekli Polislik şubesi olarak eğitime destek faaliyetlerinin devam ettiğini ve bu çerçevede ihtiyaç sahiplerini okul müdürleri ve öğretmenler ile görüşerek tespit ettiklerini söyledi. Emniyet Müdür Yardımcısı Güven, "Şube müdürümüzün, geçtiğimiz yıl almış olduğu tazminatı Şırnaklı öğrencilerin eğitimine harcayacağı şeklinde beyanatı olmuştu. Bugün yine bu kapsamda müdürümüz buraya geldi ve bu vaat ettiği konuyu gerçekleştirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.