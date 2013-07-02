BDP'li Tuncel: Hükümet Öcalan'ın serbest bırakılmasını gündemine almalı

BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, "Kürt sorununun nihai çözümü isteniyorsa, bunun yolu Kürt halkının önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasından geçer. Bunu da hükümetin bugünden kendi gündemine alması gerekir" dedi.

Özgür Altuncu'nun hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, hasta tutukluların serbest bırakılması talebiyle BDP İstanbul İl Başkanlığı, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı önünde bir basın açıklaması düzenledi. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı basın açıklamasında, "Tutsaklara özgürlük, Hükümet adım at" sloganları atıldı. Bugün Metris Cezaevindeki bazı hasta tutukluları ziyaret ettiğini söyleyen BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, hükümetin bir iyi niyet göstergesi olarak hasta siyasi tutukluları serbest bırakmasını istedi. Bu konuda Adli Tıp Kurumu'nun yetkili olmasını eleştiren Tuncel, tam teşekkküllü bir hastaneden alınacak sağlık raporunun yeterli olarak kabul edilmesini istedi.

Beşir Atalay'a yanıt

Hükümete adım atması için çağrıda bulunduklarını söyleyen Tuncel, "Çünkü gerçekten bir çözüm olacaksa hükümetin adım atması gerekiyor. Barışın iki tarafı olur. Sayın Öcalan üzerine düşen sorumluğu yerine getirdi. Sayın Öcalan'ın dediği gibi hükümetin demokratik siyaset önündeki engelleri kaldırma zamanıdır. Bunu kim yapacak ? Bunu hükümet yapmayacaksa kim yapacak? Biz mi yapacağız ? Sayın Beşir Atalay diyor ki, ' BDP niye sokağa çıkıyor ? 'Sen adım at. Biz sokağa çıkmayalım. Sen yasaları değiştir, sen terörle mücadele yasasını değiştir, Bingöl'ün hesabını ver. Lice'nin hesabını ver. Biz de sokağa çıkmayalım. Tabi sokağa çıkacağız. Bizim bir geleneğimiz var. Direne direne kazandık. Bundan sonra da direne direne kazanacağız" dedi.

Öcalan'ın serbest bırakılması gündeme alınsın

Güven artırıcı adımlar olmadığı sürece süreçin ilerlemesinin mümkün olmadığını belirten Tuncel, " Kürt sorununun nihai çözümü isteniyorsa, bunun yolu Kürt halkının önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasından geçer. Bunu da hükümetin bugünden kendi gündemine alması gerekir. Çünkü bir halkın önderi özgür değilse o halk özgür değildir. Bu bütün dünyanın bildiği, AKP'nin de bildiği bir durumdur." şeklinde tamamladı. Tuncel'in konuşmasının ardından oturma eylemi yapan grup slogan atmayı sürdürdü. Polis, Adli Tıp Kurumu içinde beklerken bir süre de oturma eylemi yapan grup daha sonra olaysız dağıldı.