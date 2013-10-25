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Politika

BDP'li Tan'dan Öcalan'a 68 ruhu cevabı

BDP'li Tan, Öcalan'ın '40 yıldır kavgasını yürüttüğüm Mahir Çayan'ın mirasını HDP'ye emanet ediyorum' sözleri için ne dedi?

25 Ekim 2013 12:35

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, HDP'nin Gezi Parkı ruhuna uygun bir parti haline gelip liberal ve muhafazakar kesimi de kucaklayacak bir yapıya ulaşmadığı takdirde amacına ulaşamayacağını söyledi.

Şirin Payzın'ın sunduğu "360 Derece" programına katılan BDP'li Altan Tan, Türkiye ’de müslüman demokratları, liberal demokratları, sol demokratları toparlayacak alevi -sünni, dindar-laik Türk-Kürt barışını sağlayacak yeni bir ana muhalefet partisine ihtiyacı olduğunu ifade etti. Tan, HDP’nin eski sol gelenek ile yeni dünyayı okumanın pek mümkün olamadığını söyledi.

Tan, Abdullah Öcalan'ın "40 yıldır kavgasını yürüttüğüm Mahir Çayan'ın mirasını HDP'ye emanet ediyorum" sözlerine üstü kapalı cevap verdi:

 "68'lerde kalan bir sol söylemle bugünkü dünyayı doğru okuyamazsınız. "

 

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