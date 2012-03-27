BDP'li Tan: Vali kendine dikkat etsin

TBMM Genel Kurulu'nda BDP adına kürsüye çıkan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Batman'daki Nevruz kutlamaları sırasında Ahmet Türk'e yumruk atılması konusunu gündeme getirdi ve 'Bundan sonra şahsi hukuk devreye girer, Vali kendine dikkat etsin' dedi.

Batman’daki olaylar sırasında Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk’ün saldırıya uğradığını ancak olayın üstünden 6 gün geçmesine rağmen hala sorumluların bulunamadığını söyleyen Tan, Ahmet Türk’ün yumruk yediği görüntünün bir türlü ortaya çıkartılmadığını savunarak devleti göreve çağırdı.

Altan Tan, “Devlet bu olayı ortaya çıkarmak zorunda. Batman Valisi de bu oyunun içindeyse şahsi hukuk devreye girer. Vali kendine dikkat etsin” ifadesini kullanınca Meclis Başkanvekili Sadık Yakut, Tan’ı tehditvari konuşmaması konusunda uyardı.

Tan’ın ardından söz alan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Oğuz Kaan Köksal ise “Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlettir. Valisini korur. Kimsenin haddi değil devletin valisini tehdit etmek” deyince Genel Kurul’da tansiyon yükseldi.

Altan Tan kürsüye yürüyerek bir şeyler söyledi ancak söyledikleri net olarak anlaşılamadı. AK Parti milletvekilleri de Tan’la beraber kürsüye yürüdü ve bir arbede çıktı.

Meclis Başkanvekili Sadık Yakut da oturuma 10 dakikalık ara verdi.