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BDP'li Sırrı Sakık ile AKP’li vekil arasında kavga çıktı

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, bölgedeki BDP’li belediyelere para aktarılmamasında rolü olduğu gerekçesiyle AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'le kapıştı.

14 Mart 2012 17:42

 

Hülya Karabağlı

T24/ANKARA

TBMM kulisinde AKP'li Vahit Kiler ile BDP’li Sırrı Sakık arasında kavga çıktı. Sakık kulisteki masanın üzerinde bulunan peçeteliği Vahit Kiler’e doğru fırlattı ve masanın üzerinde vazo kırıldı.

BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, bölgedeki BDP’li belediyelere para aktarılmamasında rolü olduğu gerekçesiyle AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'le kapıştı.

Sakık, muhalefet kulisinde Muşlularla oturan Kiler’in yanına,  giderek “Hizmette taraflı davranıyorsunuz. Biz hakkımızı kimseye yedirmeyiz” diye bağırdı.

Vahit Kiler Muş’tan gelen heyetle otururken Hüsamettin Zenderliğoğlu ile birlikte heyetin yanına gelen Sırrı Sakık, Merkezi idareden hizmet için valiliğe gelen paranın ilçelere dağıtımında adil davranılmadığını belirterek bunun sorumlusunun Kiler olduğunu söyledi.

Konuşma sırasında Kiler ilçe belediyelerine yapılan yardımı anlattıktan sonra “Bu paraların hangi ilçe belediyesine ne kadar dağıtılacağını biz değil valilik” belirliyor” dedi.

Bunun üzerine Sakık, “ Vali’de sizin adamınız. Ayrımcılık yapıyorsunuz. Biz hakkımızı kimseye yedirmeyiz” diye yüksek sesle tepki gösterdi. Tartışma sırasında Sırrı Sakık kulisteki masanın üzerinde bulunan peçeteliği Vahit Kiler’e doğru fırlattı ve masanın üzerinde içinde çiçek bulunan vazo kırıldı.

Birbirlerinin yakasına yapışan vekilleri konuklar ve kuliste bulunan diğer milletvekilleri araya girip ayırdı.

Tartışmadan sonra gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Sırır Sakık “Yumruk attınız mı” sorusuna, ‘tartıştık’ yanıtı verdi.

 

 

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