BDP'li Pervin Buldan: Biz Öcalan'ı katil olarak değil lider olarak gördük

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, "Biz hiç bir zaman Öcalan'ı katil olarak görmedik. Biz Kürt halkı olarak Öcalan'ı lider, önder olarak gördük" dedi.

Kendisinin de bir kayıp ve faili meçhul yakını olarak bu konuyu sürekli TBMM gündemine getirdiğini dile getiren Buldan, haftaya cumartesi annelerinin eyleme başlamasının yıldönümü olduğunu kaydetti.

“Cumartesi annelerinin” haftaya Mehmet Ağar 'ın kaldığı Yenipazar Cezaevi'ne giderek oturma eylemi yapacaklarını ve kendisinin de orada olacağını belirten Buldan, “Kayıplar ve faili meçhuller Türkiye'de bir dönem devlet politikası haline gelmiştir. Ağar'a verilen ceza komiktir. Bu ceza yeterli değil” dedi.

Buldan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın partilerine yönelik açıklamalarının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

“Başbakan, bizi töhmet altında bırakan söylemler içerisine giriyor. Siz, dağlardaki insanları kışkırtmak yerine onları dağdan indirmenin yolunu bulmalısınız, aramalısınız. Bunun yolu, siyasi uzantılarla müzakere olmamalı. Eğer bugün Türkiye'de milyonlarca insan Öcalan'ı kendisine önder olarak ilan etmişse, bu gerçek mutlaka görülmelidir. Öcalan'ın yapacağı çağrı dağlardaki insanları etkileyecektir.”

Kaçırılan AK Parti yöneticileriyle ilgili bir soruya Buldan, “Bu tür şeyler savaş süreçlerinde olabiliyor. Bizim istediğimiz sorunun müzakere ederek, barışçıl yöntemlerle çözülmesidir” karşılığını verdi.

Buldan, Uludere olayıyla ilgili bir soru üzerine ise “Bu olayın içerisinde ABD'nin de İsrail'in de olduğunu çok iyi biliyoruz. Türkiye 'nin ABD ve İsrail işbirliği ile insanlarımızı katlettiğini ve hatta emrin Başbakan tarafından verildiğini çok iyi biliyoruz. Başbakan, istediği kadar başkalarını suçlasın” diye konuştu.

Bir gazetecinin “(Sayın Öcalan) ve (gerilla) sözlerine verilen cezayı Yargıtay'ın bozmasını nasıl değerlendirdiğini” sorması üzerine Buldan, “Gecikmiş bir karar olarak görüyorum. Herkes istediğine istediği şekilde hitap edebilmeli. (Sayın) kelimesi bir katil için de bir lider için de kullanılır. Biz hiç bir zaman Öcalan'ı katil olarak görmedik. Biz Kürt halkı olarak Öcalan'ı lider, önder olarak gördük” dedi.