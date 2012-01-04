BDP'li Önder'den Kıbrıs için 'kalın bağırsak' benzetmesi

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'Kıbrıs işgal altındadır'



BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis Genel Kurulu’nda Türkiye ile KKTC arasında KKTC’nin su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin anlaşmanın görüşmelerinde konuştu.29-30 yıl önce faşist darbeyi önlemek için yapılan müdahalenin oraya kök salma yolunda bir politikaya dönüştüğünü savunan Önder, bunu Türkiye’nin başına ikinci kez bela eden kişinin ise Kenan Evren olduğunu söyledi. Evren’in KKTC devletini ilan ettiğini hatırlatan Önder, “En az 12 Eylül iddianamesi kadar ağır bir suçla bu meseleden kaynaklı yargılanması gerekir” dedi. Meclis’te “sözde” kelimesi kullanılarak bazı değerlendirmeler yapıldığını hatırlatan Önder, Bu tanıma uyan tek yerin KKTC olduğunu ileri sürerek şunları söyledi:“Bizden başka uluslararası toplumda buna devlet diyen bir tek Allah’ın kulu yoktur. Biz devlet olduğu yalanını bu halka 30 yıldır riyakarca söylemeye devam ediyoruz. Yakın dönem Cumhuriyet tarihinde bu kadar veballe, bu kadar sık söylenen bir başka yalan yoktur. Devlet değil niye yalan söylüyorsunuz bu halka. Kendimiz çalıp kendimiz söylüyoruz. Bu ülkenin 82’inci vilayeti yapmaya çalışıyoruz.”KKTC’ye su götürme meselesinin doğru olduğunu anlatan Önder, “Çünkü bu ülkenin kalın bağırsağı durumuna getirdiniz. Bu kalın bağırsağı temizlemek için çok su götürmeniz lazım” dedi.Dört tarafı dertlerle çevrili adanın bugün fuhuş, kumarhane, mafya cennetine dönüştürüldüğünü söyleyen Önder milliyetçi söylemleri eleştirdi. Önder, “Kim ki bu lafları ediyor, Kıbrıs’ta bunun bayraktarlığını yapıyor; arkasında fuhuş baronları, insan etini pazarlayan mantık, kumarhane turizmi gibi envai çeşit rezillik. Kalın bağırsak derken hiç kimseyi tahkir değil. Bunları çekince hayatı duracak duruma getirmişsiniz. Neo-liberal sistem böyledir. Önce kendi çarşısını böyle bina eder sonra bunu savunacak dangalak zihniyetler bolca bulunur” dedi.BDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün “Kıbrıs işgal altında” sözlerine gösterilen tepkiyi eleştiren Önder, “Kıbrıs işgal altındadır. İşgal eden zihniyet, bu neo-liberal, orayı fuhuş kumar, binbir türlü mafya pisliği ile yönetmeye çalışan zihniyettir. Hangi ülkenin bayrağını taşıdığının önem yoktur. Kapitalizmin dini imanı ulusu olmaz” dedi.