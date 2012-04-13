BDP'li Önder: Cumhurbaşkanlığı yarışından Gülen cemaati kazançlı çıkacak

BDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Mesela Cumhurbaşkanlığı için rekabet var hiç biri yazmıyor. Bu işten cemaat kazançlı çıkacaktır. Çünkü değer üretiyorlar, diğerleri bir değer de üretmiyor. Cemaat ne yapacağını biliyor nasıl yapacağını biliyor. Öyle dış destek falan demekle olmaz bunlar izah etmez. İnsan yetiştiriyor. Sebat etmiş, yıllarca beklemiş çalışmış, didinmiş, elini taşın altına sokmuş. Sayın Başbakan'ın çevresinde değer üreten bir tane kadro yoktur. O nedenle cemaat kazanacak" dedi.

SKY Türk 360 ekranlarında Siyaset Meydanı'na konuk olan BDP destekli İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder gündemi sallayan 28 Şubat soruşturmasını yorumladı.

AKP hükümetine sert eleştiriler yapan Sırrı Süreyya Önder, Gülen Cemaati içinse ilginç övgülerde bulundu. Önder, 28 Şubat'ın toplumda ve müslümanlarda amacına ulaştığını söylerken ilginç bir benzetme yaptı: 12 Eylül solu kendi değerlerinden kopartırken 28 Şubat ise müslümanları...



"Darbe ahlaksızdır, çünkü toplumu da ahlaksızlaştırdı"



"Ben referandumda boykot eden tutumun içindeydim. Bundan da nedamet getirmedim hiç. Yetmez ama evet diyen arkadaşların iktidarla olan konumlanışına itirazımız vardı onu da söyledik zaten. Ama keçi boynuzu misali bir küçük ilerleme için bir sürü cefa çekmen gerekiyor. Torba yasaları da öyle oluyor Bir tane iyi şeyi bir sürü kötü şeyle birlikte "kuşa bak kuşa" der gibi geçiriyorlar... 28 Şubat soruşturması için referanduma da gerek yoktu resen başlatılabilirdi de. Elbette hayırlı bir soruşturmadır. Bize düşen de adalet telkin etmektir. Bir darbeci ya da işkenceci de olsa hiç bir haksızlığı kabul etmemeliyiz. Darbe konsunda da kafalar karışıyor. Askeri darbenin neden ahlaksız olduğunu anlatmaktan dilimde tüy bitti. Çünkü darbe toplumu da ahlaksızlaştırıyor. Mazlumun, mağdurun, haklının yanında durabilmeyi çok büyük bir bedel gerektirir hale getirir ve toplumu sindirmiş olur..."



"28 Şubat inanç üzerinden topluma yeniden format atma girişimidir"



"28 Şubat'ın Kürt meselesine fazladan kattığı bir zulüm yoktur. Kürtle bu ülkede zaten hiç gün yüzü görmemiş ki. Adamları inkar ediyorsun, yoksun diyorsun. 28 Şubat yargılanır yargılanmaz ama bu sistemin topyekün Kürtlerle hellaleşmesi gerekir. 28 Şubat özelinde inanç üzerinden bu toplumu yeniden formatlama girişimidir. Bir de emekçiler üzerindeki sömürünün arttırılmasıdır. Kürt meselesi ise sürgit bir meseledir. CHP de olsa başkası da olsa farketmez. En çok faili meçhul cinayet sol hükümette işlenmiştir mesela. 28 Şubat daha çok dindarlar üzerinde bir gelişen bir süreçtir."



"28 Şubat müslümanlar üzerinde başarıya ulaştı"



Sırrı Süreyya'nın programdaki en çarpıcı açıklaması ise islami çevrelere yönelttiği eleştiriler oldu. Gülen Cemaati'ne ilginç övgülerde bulunan Önder, 28 Şubat sürecinin Türkiye'deki müslüman aydınlar ve kitleler üzerinde başarılı olduğunu, "müslümanları müslümanlıktan çıkardığını" söyledi.



"Neden çıkarttın milli görüş gömleğini ne değişmişti ki?"



"Bence başarıya ulaştı. 28 Şubat, amacına ulaştı. Müslümanı müslüman olmaktan çıkardılar bu ülkede. 12 Eylül solun değerlerini unutturdu, 28 Şubat da benzer bir sonuca yol açtı. İslamla hiç bir alakası olmasa da müslüman geçinen insanlara yol açtı. Gelin bakalım. Gelir dağılımı konusunda hiç bir şey söylemiyorlar. Bu değil oysa İslam. Mazlumun yanında değiller. En çok müslümana düşer Alevi'nin Kürt'ün yanında durmak. Neyi müslüman bunun? Ben ne edeceğim bu müslümanlığı? İğdiş etti müslümanları 28 Şubat... Mesele "milli Görüş gömleğini çıkarttım" dedi. Ne oldu da çıkarttın? Yanlış mıydı da çıkarttın? Baskı var çok korkuyordun da mı çıkarttın? Ben mesela sosyalist olmaktan vazgeçsem çıkar söylerim neden vazgeçtiğimi. 28 Şubat bu ülkenin vicdanlı bir dinamiğini budadı gitti. Bu ülkede artık tırnak içinde söylüyorum "irtica tehlikesi" falan yoktur. Eline düğme versen yapmazlar. İktidarla zaafa uğradılar. "Kirlendiler" dememek için zaafa uğradılar diyorum. Baktılar dünya malı daha güzelmiş. Zekatı sadakaya değiştiler."



"Cemaati dış destek diyerek izah edemeyiz, sebatla değer üretiyorlar"



"Mesela Cumhurbaşkanlığı için rekabet var hiç biri yazmıyor. Bu işten cemaat kazançlı çıkacaktır. Çünkü değer üretiyorlar, diğerleri bir değer de üretmiyor. Cemaat ne yapacağını biliyor nasıl yapacağını biliyor. Öyle dış destek falan demekle olmaz bunlar izah etmez. İnsan yetiştiriyor. Sebat etmiş, yıllarca beklemiş çalışmış, didinmiş, elini taşın altına sokmuş. Sayın Başbakan'ın çevresinde değer üreten bir tane kadro yoktur. O nedenle cemaat kazanacak."