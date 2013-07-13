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BDP'li Nazmi Gür: ‘Özerkliği kutlayacağız’ sözlerim çarpıtıldı

'Yerel seçimlerden sonra özerkliği kutlayacağız' dediği öne sürülen BDP'li Nazmi Gür, 'Sözlerim çarpıtıldı. Barışa ve çözüme destek verdim' şeklinde konuştu

13 Temmuz 2013 21:02

Helin Alp

 

BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, gazetelerde "Önümüzdeki yerel seçim sonrası özerkliği kutlayacağız'  şeklinde yer alan ifadelerin kendisine ait olmadığı söyleyerek, medyayı barış dilini kullanmaya davet etti. T24'e konuşan Nazmi Gür, "Kürtçe bir konuşma yaptım. Barışı ve süreci desteklediğimi söyledim. Halkı sürece destek olmaya çağırdım. Ancak, barış sürecine karşı olanlar sözlerimi çarpıttı" dedi.

Gür'ün sözlerinin satır başları şöyle:

 

Barışı ve süreci desteklediğimi söyledim

 

“Van'da yaptığım konuşmada, barışı ve süreci desteklediğimi söyledim. Kürtçe bir konuşma yaptım. Konuşmamda, 'Seçimden sonra özerkliği kutlayacağız' şeklinde bir ifade kullanmadım. Barışı ve süreci desteklediğimi söyledim. Halkı sürece destek olmaya çağırdım. Yıllardır akan kanın ve ölümlerin durmuş olmasının sevindirici olduğunu ifade ettim. Ancak, medya barış süreciyle ilgili sözlerimi çarpıttı.”

 

Rojava'daki gelişmelere dikkat çektim

 

“Suriye Kürdistan'ı Rojava'da yaşanan gelişmelere dikkat çekerek demokrasiyi desteklediğimi ve oradaki demokratik mücadelenin Ortadoğu'daki önemine dikkat çektim. 6 ay sonra Rojava'da seçimlerin yapılacağını bunun Kürtler için önemini belirttim."

 

Medyayı barış dili kullanmaya davet ediyorum

 

“Barış sürecinde medyanın rolü önemli ve belirleyicidir. Bu süreçte kan dökülmüyor ve insanlar ölmüyor. Medyayı çözüme katkı sağlamaya ve barış dilini kullanmaya davet ediyorum.”

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