-BDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİ VAN'DA KAMPA GİRDİ VAN (A.A) - 22.07.2011 - DTK Genel Başkanı ve bağımsız milletvekili Ahmet Türk, ''Grubumuzdaki arkadaşlarımızla gündemdeki gelişmeler, günümüzdeki olaylar ve bu dönemde yapacağımız çalışmalarla ilgili detaylı bir tartışma yürüteceğiz'' dedi. BDP'li milletvekillerinin Van Gölü sahilindeki bir otelde 4 gün sürecek toplantısı başladı. Basına kapalı olarak yapılan toplantıya, bağımsız milletvekilleri Şerafettin Elçi ve Mülkiye Birtane'nin sağlık sorunları, Levent Tüzel'in ise yurt dışında olması nedeniyle katılmadığı belirtildi. İstanbul bağımsız milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de karayoluyla Van'a geleceği, toplantının sonraki oturumlarına dahil olacağı öğrenildi. Toplantı öncesinde basın mensuplarının salondan görüntü alamayacaklarını belirten milletvekili Pervin Buldan, ''Bu bizim iç toplantımız. Basına kapalı ve 4 gün boyunca da kapalı olacak'' dedi. Toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ahmet Türk de toplantının tam kadroya yakın bir milletvekili grubu ile başladığını belirterek, şunları kaydetti: ''Grubumuzdaki arkadaşlarımızla gündemdeki siyasi gelişmeler, günümüzdeki olaylar ve bu dönemde yapacağımız çalışmalarla ilgili detaylı bir çalışma yürüteceğiz. Seçimlerden sonraki süreçle, gelişmelerle ilgili tartışmaları yürütmek üzere bir aradayız. Tabii ki burada yapacağımız tartışmalardan sonra basına daha derli toplu bilgi vereceğiz.'' Gazetecilerin, BDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'un ''Demokratik özerkliği zamansız açıkladım'' yönündeki açıklamasını hatırlatması üzerine Türk, ''Bu Demokratik Toplum Kongresinin kararıdır. Kongrenin kararını tartışmak durumunda değiliz'' diye konuştu. Toplantıya katılan Tuğluk ise bugün bir gazetede yer alan açıklamasının sorulması üzerine, ''Doğrudur söyledim'' şeklinde yanıt verdi.