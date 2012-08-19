BDP'li Kurt: Bakan Şahin'in yaptığı salaklık örneği

BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt, kentte dün akşam taşlı saldırıya uğrayan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin için 'yaptığı salaklık örneği' ifadelerini kullandı.

Hakkari’de iftar sonrası Cumhuriyet Caddesi’nde esnafı ziyaret eden BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt, dün akşam kentte İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ’e yönelik saldırı ve sonrasında çıkan olayları değerlendirdi.

Bakan Şahin’i eleştiren Kurt, "Bakan, Hakkari halkı ile bayram kutlamaya değil, bayramını provoke etmeye geldi. Bu halka, halkın değerlerine, seçilmişlerine küfür eden bir bakan hangi akla hizmetle bir bayram akşamı Hakkari caddelerinde vatandaşın bayram alışverişini yaparken halkın arasına giriyor?" dedi.



Bakana hakaret



Konuşması sırasında Bakan Şahin hakkında hakaret içeren sözler söyleyen BDP ’li Kurt, mülki amirleri de tepkileri öngörememeleri nedeniyle eleştirdi. Kurt, "Hakkari’deki mülkü amirlerinin bunu öngermemiş olmaması, sayın bakana buradan tepkilerin olacağını öngörmemiş olması kelimenin tam anlamıyla salaklık örneğidir" dedi.

Bakan Şahin’in halkın bayramını zehir ettiğini de iddia eden Kurt, "Bakan hangi akla hizmet bir bayram akşamı, Hakkari halkı yediden yetmişe çoluğu çocuğu aileler bir bütün olarak Hakkari sokaklarında bayram alışverişi yaparken halkın arasına bu şekilde girip bu halkın bayramı zehir etmiştir. Başka hiçbir şey değil. Bu bir salaklık örneğidir. İdris Naim Şahin daha önce de Hakkari’ye geldi. Bu halkın kendisine tepkili olacağını bilemeyecek kadar salaksa kendisine söyleyebileceğimiz başka hiçbir şey yoktur. Ama bu salaklığın da ötesinde bir şeydir” diye konuştu.

Kurt, "Bakan Şahin eğer Hakkari halkını o kadar sevseydi, halkın seçtiği milletvekillerinin de burada olduğunu biliyordu; bizi de iftara davet etseydi, bizler gidip onu karşılar ve el ele halkın arasında gezip sorunları dinlerdik. Ancak Bakan Şahin halkın ziyaretine değil, olayların çıkması için geldi ve olacağı da buydu" dedi.