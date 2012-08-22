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BDP'li Kışanak'ın sarıldığı PKK'lı Yeşiltaş Karakolu'nu mu bastı?

BDP'li Gültan Kışanak'ın kucaklaştığı PKK'lının kod adının 'Ciğer- Brindar' olduğu ve 8 askerin şehit edildiği Yeşiltaş Karakolu baskınına katıldığı iddia edildi

22 Ağustos 2012 11:36

BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak'ın arife günü kucaklaştığı PKK'lının, 8 askerin şehit edildiği Yeşiltaş Karakolu baskınında yer alan PKK'nın Gülkan Bölüğü sorumlusu 'Ciğer- Brindar' kod adlı üyesi olduğu iddia edildi.

BDP'lilerle kucaklaşan PKK'lılardan diğer ikisinin de 'Sorej' ve 'Erdal' kod adı ile tanındığı bildirildi. BDP milletvekilleri Şemdinli girişindeki Güzelkaya Mezrası'nda biri kadın 4 PKK'lı tarafından durdurulmuş, yarım saat süren örgüt propagandası sonrası BDP Eş Başkanı Kışanak tarafından sarılarak uğurlanmıştı.

Ertuğrul Erbaş'ın Sabah gazetesindeki haberine göre; habercilerin baştan sona tespit ettiği kucaklaşma görüntülerini inceleyen jandarma, o PKK'lıların kod isimlerini deşifre etti. Alınan bilgiye göre Kışanak'a sarılan PKK'lının kod adı 'Ciğer- Brindar'. Gülkan Bölüğü sorumlusu olan PKK'nın Şemdinli, Aktütün ve Geli Nehri bölgesinde faaliyet gösteren Herki Taburu'na bağlı olarak çalışıyor. 'Gabar Hestune' kod adlı PKK'lının sorumluluğundaki yaklaşık 40 kişilik bu tabur ise Cilo Eyaleti sorumlusu 'Perver Siirt' kod adlı PKK üyesinden emir alıyor.

Bütün bu yapılanmanın en tepesinde de 'Reşit Dostum' kod adlı Mehmet Can Gürhan var. 'Reşit Dostum' sorumluluğundaki PKK'lılar son olarak 8 askerin şehit olduğu Yeşiltaş Karakolu baskınında yer aldı.

Jandarma istihbarat birimlerinin tespitini yaptığı diğer 2 PKK'lı ise 'Sorej' ve 'Erdal' kod adlı PKK'lılar. Milletvekilleriyle buluşmaya Kanas suikast tüfeğiyle gelen 'Sorej' elindeki kamerayla da milletvekillerini çekti. Mergezer ve Cafer Kapısı'nda faaliyet gösteren 'Sorej'in, 'Özgür Tatvan' kod adlı PKK üyesinin sorumluluğundaki Büyük Cilo Taburuna bağlı olduğu belirtildi.

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