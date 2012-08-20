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Politika

BDP'li Kışanak: Askerin devletten korkusu olmasa onlarla da kucaklaşırız

BDP'li Gültan Kışanak, Hakkari'de PKK ile görüntülerinin eleştirmesiyl ilgili olarak, kimsenin kendilerinden dağdaki gençlerden terörist mumalesi yapmaya dayatamayacağını söyledi

20 Ağustos 2012 21:03

Hakkari'de PKK'lılarla samimi görüntüler veren BDP Genel Başkanı Gültan Kışanak, askerlerle de kucaklaşmaya hazır olduklarını belirterek, ''Bizimle kucaklaşmaya hazır her gittiğimiz kontrol noktasında asker görüyoruz. Hükümetin ve devletin korkusu olmazsa o askerlerle de kucaklaşırız'' diye konuştu.

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Hakkari'de yol kesen PKK'lıların kontrol noktaları olduğu bir bölgeye gittiklerini bildiklerini belirtirken, ‘’Böyle bir gerçekle karşılaşıp karşılaşmayacağımızı bilmiyorduk. Hatta medya orada olduğu için görünmeyecekler zannediyorduk’’ dedi.

Yüzlerce kez askeri kontrol noktalarından geçmiş biri olduğunu ifade eden Kışanak, ‘’Bizimle kucaklaşmaya hazır her gittiğimiz kontrol noktasında asker görüyoruz. Dün gittiğimizde yine aynı şeyleri yaşadık. Zorla dayatılan bu düşmanlık olmasa o askerlerle de biz kucaklaşırız. Bize korkudan tebessüm edemeyen ama sadece gözlerini kırparak selam veren askerler var’’ diye konuştu.

 

'Kimse bize onlara terörist muamelesi yapmayı dayatamaz'

 

Evladını yitiren annelerin savaş siyasetinin mimarlarına beddua ettiklerini ifade eden Kışanak, Onlar bizim için beddua istedi. Ama ben diyorum ki; dua edin. Allah bunlara akıl, vicdan, adalet duygusu versin. O dağlardaki gençler Kürt halkının evlatları, yakınlarımız, eşimiz, dostumuz, akrabamız, bizim çocuklarımızdır. Kimse bize onlara terörist muamelesi yapmayı dayatamaz.’’ dedi.

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Gültan KışanakPKKAsker

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