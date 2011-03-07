BDP'li Kaplan: Meclis'te Kürtçe konuşabiliyorsak şehitlerimiz sayesinde

T24 - BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Şehitler bizim onurumuzdur. 27 yıldır bu mücadele devam ediyor. Eğer Şırnak bölgesinde tüm belediyeler sizin istediğiniz şekilde ise ve bizlerde Meclis'te Kürtçe konuşabiliyorsak bu verilen bedeller sayesindedir" dedi.









1990'lı yıllarda güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada öldürülen ve PKK'nın öldüklerini kısa süre önce açıkladığı 4 PKK'lı için Şırnak'ın İdil İlçesi'nde iki ayrı taziye çadırı kuruldu.

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, parti yöneticileriyle ilçe binasından Atakent Semti'nde ölen 'Hogir' kod adlı Abdurrama Bakırcı adlı PKK'lı için kurulan çadıra yürüyerek gitti.

Çadırda konuşma yapan BDP Milletvekili Hasip Kaplan, "Şehitler bizim onurumuzdur. 27 yıldır bu mücadele devam ediyor. Eğer Şırnak bölgesinde tüm belediyeler sizin istediğiniz şekilde ise ve bizlerde Meclis'te Kürtçe konuşabiliyorsak bu verilen bedeller sayesindedir" dedi.

BDP'li Kaplan, daha sonra Oymak Köyü'nde PKK'lılar 'Ferhat' kod adlı Münir Çelik, 'Nevroz' kod adlı Selamet Çatak ve 'Mithat' kod adlı Haki Aruç'un taziyesine kalabalık araç konvoyuyla gitti.

PKK'lıların yakınlarına başsağlığında bulunan Kaplan, hükümeti eleştirdi.

Kaplan, "Ateşkes sürecinde defalarca hükümete seslendik. 'Barış için bir adım atın' dedik ama hiçbir şekilde barış adına bir adım atmadılar. Barış için gerilla grupları ülkeye geldi hükümet onları tutuklattı. Senin adın 'Adalet', fakat sende adalet adına hiçbir şey yok. Kürt halkının kendi iradesi ile seçtiği siyasetçi, belediye başkanı ağzını açtığı anda onlarca yıl hüküm veriyorsunuz" diye konuştu.

BDP Şırnak İl Başkanı Abid İke ise, PKK'nın ateşkes konusunda verdiği sözünde durduğunu ileri sürdü.



