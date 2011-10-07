-BDP'li Kaplan: Masaya şartsız oturacağız TBMM (A.A) - 07.10.2011 - BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, BDP'nin yeni anayasa görüşmelerini kilitleyen parti olarak gösterilemeyeceğini belirterek, ''Engelleyici, ön yargılı hiç bir çaba içinde değiliz. Biz masaya şartsız oturacağız'' dedi. Kaplan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sözlerine, annesini kaybeden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı dileyerek başladı. Yeni anayasa sürecinde ''yol temizliği'' olarak tanımladıkları ''mini demokrasi paketi'' ile ilgili 18 ayrı ve içerdiği otuza yakın kanun maddesine ilişkin teklifi bugün Meclis Başkanlığına sunduklarını ifade eden Kaplan, geçen dönem de verdikleri tekliflerin öngördüğü değişiklikleri şöyle anlattı: ''Terörle Mücadele Kanunu'nun kaldırılması, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü ihlal eden TCK maddelerinin değiştirilmesi, uzun tutukluluk sürelerinin kısaltılması, CMK'da yer alan Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması, Adil bir yargılama önündeki engellerin aşılması, gizli dinleme, gizli tanık, gizli soruşturmacı konularında değişiklik, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesi uyarınca iddia ve savunmanın 'silahların eşitliğinin' sağlanması, siyasi parti yöneticilerine uygulanan aşağılayıcı tedbir kararlarının önlenmesi, bilişim alanında gizli dinleme, kaset gibi yasadışı uygulamalara son verilmesi, TSK İç Hizmet Kanunu 35. maddenin kaldırılması, bazı uluslararası sözleşmelere konan çekincelerin kaldırılması.'' Bu paketin hayata geçirilmesi için çabalarını sürdüreceklerini belirten Kaplan, ''Hükümetin Anayasayı ihlal ederek, siyasi partilerin denetimini Anayasa Mahkemesinden özel yetkili mahkemelere yönlendirmesi ve siyasi operasyonların aynı hızla sürdürülmesi yeni bir anayasa için uygun bir iklimi oluşturmadığı gibi siyasi gerilimin artmasına neden olmaktadır'' dedi. Kaplan, ''BDP/Blok'' milletvekilleri olarak, yeni anayasa yapılması sürecinde yapıcı ve katkı sunucu bir muhalefet sergileyeceklerini ifade etti. -Sorular- Bir soru üzerine Kaplan, Genel Kurulda oturacak yerlerinin olmadığını belirterek, ''Bu ayrımcılık ayıptır'' dedi. ''Biz kimsenin arkasında oturacak parti değiliz'' diyen Kaplan, ''Meclis kendi Genel Kurulunda eşitliği sağlayamazsa elbette komisyon sıralarında oturacağız. Grubumuzun eşit olarak diğer siyasi partilerle birlikte Genel Kurulda yer almasını istiyoruz'' diye konuştu. Bir gazetecinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in ''Anaların gözyaşlarının dinmesi için şeytanla bile görüşürüz'' sözlerini hatırlatması üzerine Kaplan, ''Mecliste bulunan bir siyasi partiyle görüşemeyenler bırakın şeytanı kimseye görüşemezler'' diye konuştu. Kaplan, şunları söyledi: ''1993'den bu yana bütün partilerin direkt veya endirekt görüşme yaptığı biliyoruz. Belgeleri var. Kişileri tek tek tanıyoruz ama tezkere görüşmesinde AK Parti, CHP ve MHP üç maymunu oynadıkları gibi birbirine aşağılayıcı sıfatlarla hitap ettiler. Eğer görüşenler, 'görüştük' diyenler şerefsizse, BDP Grubu dışında tek şerefli yoktur Mecliste. Açık ve net söylüyorum. İstiyorlarsa belgelerini önlerine koyarız. Çok zorlanıyorlarsa Öcalan'ı getirsinler kürsüde kiminle konuştuğunu tek tek söylesin.''