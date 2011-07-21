BDP'li kaplan: Hedef BDP, Meclis TV'yi en çok bölge halkı izliyor

HÜLYA KARABAĞLI T24/ ANKARA

CHP Genel başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in, “1 1 milyon CHP’li TRT payına dava açar” dediği Meclis TV’ye yönelik tepkilerin dozu artıyor.

BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, “ Yüzde 50’nin zorbalığı” dediği uygulamanın asıl hedefinin partileri olduğuna dikkat çekti. Bölgede, Roj TV’den sonra en çok izlenen ikinci kanalın Meclis TV olduğunu söyleyen Kaplan, “ Vahim bir durum bu. Biz TBMM’de olduğumuz dönemde bölgede en çok izlenen ikinci kanal olduğunu biliyoruz. Vatandaşlar, grup toplantılarını ve Meclis Genel Kurulu’nda yaptığımız konuşmaları dikkatlice izliyor ve denetliyor. Elbetteki, bu kısıtlama bize yönelik”.



'Başkanlık sistemine duyulan özlem'



9 senedir süren bir uygulamanın protokol bitimi gerekçe gösterilerek sonlandırılmasının inandırıcı olmadığını anlatan Kaplan’a göre, alınan kararın birden çok gerekçeleri şöyle: Muhalefeti susturmak. Tahammülsüzlük. Başkanlık sistemine duyulan özlem. Torba kanun ya da benzeri yasaları, kamuoyu tartışmasından kaçırarak hızla TBMM’den geçirmek. Bu tür yasaların akşam 19.00’dan sonra Genel Kurul’dan çıkarmak. Özgürlükçü bir anayasa yapılmak istenmediğinin göstergesi.





Muhalefetin TRT payı yüksek



TRT’ye aktırılan pay tartışmanın odağına otururken, CHP’den sonra BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, “ TRT’ye elektrik payı aktarılıyor. Eğer şirket gibi düşünürsek, buradaki hükümetin payı yüzde 49’dur. Muhalefet ise yüzde 51. O zaman, yüzde 51’lik muhalefet susturulmak isteniyor. Demokratik parlamenter rejim açısından bu önemli bir gelişme. Zaten medyanın büyük çoğunluğu iktidar tarafından yandaşlaştırıldığı bir ortamda vatandaşın vergileriyle, muhalefetin sesi kısılmak isteniyor”.

Kaplan’a göre, TBMM Genel Sekreterliği ile Başkanlık Divanı kararlarının idari karar olduğu için yargı yolu açık. Herkes dava açabilir.