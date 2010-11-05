-BDP'Lİ KAPLAN: DEVLETİN PKK İLE GÖRÜŞMESİ OLDU TBMM (A.A) - 05.11.2010 - BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, ''1993 yılından 1995 yılına, 1995'ten de 1999 yılına ve bugüne kadar devletin ilgili kademelerinde PKK ile görüşme ve diyalog olduğunu'' iddia etti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2011 yılı bütçelerinin görüşülmesine devam ediliyor. MHP Sakarya Milletvekili Münir Kutluata, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın yaptığı 75 sayfalık sunumda, teröre sadece 2 sayfa ayrılmış olmasının şaşkınlık verici olduğunu ifade ederek, ''Demek ki bu olay bütünün 36'da 1'i oranında Bakanlık gündeminde yer alıyor'' dedi. Demokratik açılıma ilişkin çalışmaların sürdüğünün görüldüğünü belirten Kutluata, ''(Açılım süreci) diye bir konuyu üzerinize aldınız. Ondan sonra kafalar karıştı. Şu anda sürecin sürdüğünü görüyoruz. Bununla ilgili Anayasa değişikliği dahil, her türlü çalışma yapılıyor. Öbür taraftan terörle müzakere masasına oturulduğunu herkes konuşuyor. Bu işin başında yaptığınız açıklamada, 'Anayasa değişikliği gündemimizde yok ama halktan da çok büyük bir talep var' demiştiniz. Gündemde bir Anayasa değişikliği varmış ki referanduma gittik. Bu halka daha en baştan söylenseydi daha iyi olurdu'' diye konuştu. ''Süreci başlattınız ama gerekli gayreti göstermiyorsunuz'' diyen Kutluata, şöyle devam etti: ''Bu süreç içerisinde, 'devletin varlığını, ülkenin birliği ve bütünlüğünü tartıştırmıyoruz' deseniz bir anlamı olacaktı. Bu gidişi Türkiye kaldıramaz, kimse kabul edemez. Gelinen şu noktada, 'terörle 30 yıldır baş edemedik' kampanyası başlatılmıştır. 'Silahla maliyet yüksek oluyor, başka türlü ortadan kaldıracağız' diyorsanız, bunu millete açıkça söylemeniz gerekiyor. Ama bu da terör örgütünün istekleri karşılanarak yapılamaz. Tartışılmaz konularımızı lütfen tartıştırmayın.'' AK Parti Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen, terörün, ülkenin en önemli sorunu olduğunu söyledi. Ergezen, şöyle konuştu: ''Bu sıkıntılardan kurtulmak için çözüm aramaya çalışmalıyız. Nefret ve kin yerine, sevgiyi öne çıkarmalıyız. Biz, hep korktuk, hep korkutulduk. Askerden, polisten korktuk. Halbuki devlet korkulacak değil, korkular nedeniyle sığınılacak yerdir. Kimimizi 'faşist', kimimizi 'komünist', kimimizi 'dinci' diye fişlediler. Ama gelinen bu noktada bunların hiçbirinin fayda vermediğini herkes yavaş yavaş görüyor. Solcuyu da sağcıyı da dindarı da yaraladılar. Hepimizi kalıplara koydular, bu kalıplara sığmayanlar fişlendi. Terör olaylarının en önemli sebeplerinden biri de bu dayatmadır. Türkiye bu konuda önemli mesafeler alıyor. Destekliyoruz.'' BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, güvenlik tedbirlerinin çok fazla abartıldığını ifade ederek, ''Biz güvenlik devleti olmaya doğru mu gidiyoruz?'' diye sordu. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün, ''sözleşmeli er çalışması başlatıldığı'' yönündeki sözlerine değinen Kaplan, ''Paralı bir sınır kolluğu mu geliyor, lejyoner bir sistem mi geliyor?'' diye sordu. Hasip Kaplan, ''Devletin PKK ile görüştüğü'' iddialarına değindiği konuşmasında, ''Silahların susmasının herkesi memnun etmesi lazım. 1993'ten 1995'e, 1995'ten 1999'a ve bugüne kadar devletin ilgili kademelerinde görüşme, diyalog olmuştur. Ama tartışma ama yönlendirme, ama müzakere... Ne derseniz deyin, bunlar olmuştur. Şu komisyon salonunda bulunan bütün partiler, CHP ve MHP dahil, koalisyon dönemleri geçti... Kalkıp bunu kullanmasını doğru bulmuyorum'' diye konuştu. Kaplan'ın konuşmasının ardından söz alan CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Hasip Kaplan'a yönelik, ''Bizim partimizden kim görüştü açıklasın?'' sözlerini sarfetti. Aslanoğlu'na yanıt veren Hasip Kaplan, ''1993, Rahmetli Özal'ın dönemi. Ahmet Türk, SHP'den miletvekili, görüşmeler oldu. Sayın Talabani'den sayın Kemal Burkay'a kadar bütün bu süreçlerin içinde... Sayın Erdal İnönü dahil, herkes bu süreçten haberdardı. 1999'da avukattım ve İmralı'ya gidiyordum. İçişleri, adalet, jandarma ve istihbarattan kimlerin görüştüğüne ilişkin listeler açıklandı o dönemde. Görüşmeden, tartışmadan bir konuyu çözmeniz mümkün mü?'' diye konuştu.