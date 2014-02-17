BDP’li Kaplan: Askerden gelen yeğenim ve akrabalarımı 20'ye yakın özel tim dövdü

Hülya Karabağlı/ ANKARA

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, 15 Şubat akşamı Şırnak’ın İdil ilçesinde askerden izne gelen yeğeni ve akrabalarının, özel timin saldırısına uğradığını söyledi.

'Siz teröristsiniz’

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Kaplan, özel timin yakınlarına önce GBT uygulaması yaptığını, bir şey çıkmayınca "Siz teröristsiniz" diyerek şiddet uyguladıklarını ve küfür ettiklerini anlattı. Olayla ilgili şikayet olmasına rağmen işlem yapılmadığını söyledi.

Kaplan, "Çözüm sürecinde özel timler 1990'larda dahi yapılmayan bu saldırganlığın cüretini nereden ve kimden alıyor? Paralelden mi alıyor hükümetinizden mi alıyor? Şırnak milletvekilinin dayısının, yeğeninin evini basacaksınız, kadınlara saldıracaksınız, tıpkı Kabataş'taki gibi. Yalnız sizin mi namusunuz, mahremiyetiniz mi var?" diye sordu. Çözüm sürecinde bunun bir provokasyon olduğunu öne süren Kaplan, "Burası ananas, muz cumhuriyeti değil, diktatörlerin Cumhuriyeti de değil" dedi.

Kaplan, yakınlarına özel tim saldırısını basın toplantısından sonra yazılı soru önergesi olarak İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya yöneltti. Olayı tek tek anlatan Kaplan’ın soruları şöyle.

20’ye yakın özel harekatçı yakınlarımı dövdü

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde, Turgut Özal mahallesinde misafirlikten dönen Faik Kaplan ve akrabaları Şırnak'tan görevli gelen, önce iki zırhlı araç ve sonra dörde çıkan sayıları yirmiyi bulan Özel Harekat Timleri tarafından dövüldü.

Vatani görevini yaparken izne gelen gece yaşanan darp olayından sonra 5 günlük rapor olan İbrahim Akay, "Bize 'terörist' dediler. Ben 'Askerim, terörist değilim' dememe rağmen bana vurmaya başladılar. Kız kardeşime tekme- Tokat vurmaya başladılar" dedi.

‘Yeğenimin başına dipçikle vuruldu’

Özel harekat timlerinin önce kimliklerini alarak GBT sorgulaması yaptığını ve sorgulamadan bir sorun çıkmayınca kendilerine hakaret etmeye başladığını belirterek, şöyle dedi: "Ardından bize, 'siz teröristsiniz' dedi. Ben de yanımda eşim ve dayımın çocukları olduğu halde bize hakaret edemeyeceklerini söyledim. Ardından birlikte bize vurmaya başladılar. Eşimin ve çocuklarımın yanında küfür ettiler. Bu arada ev sahipleri ile birlikte bize silah çekerek darp etmeye başladılar. Kadınları da dövmeye başladılar. Dipçikle asker olan yeğenim İbrahim Akay'ın kafasına vurmaya başladı. Vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar var."

Faik Kaplan, ilçede esnaflık yaptığı için tanınan biri olması nedeniyle 155'ten ilçe Emniyetini arayarak yardım istediğini bunun üzerine araçlarla resmi polislerin geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Gelen polisler, özel harekat timlerine, 'Bunlar esnaftır, bunları tanıyoruz' dedi. Fakat, bizi darp eden özel harekat timleri gelen polislere küfür ve hakaret ederek onları oradan uzaklaştırdılar. Kimin nereye çalıştığı kime bağlı çalıştığını anlayamadık. Bizi bir süre darp edip hakaret eden özel harekat timleri daha sonra Evin önünden ayrıldılar" diye konuştu. Savcılığa suç duyurusunda bulundular.

Valilik emriyle mi yoksa paralel devlet mi yaptı?

-Ateşkes ve çözüm sürecinde 15 aydır bir çatışmanın yaşanmadığı Şırnak ilinde; Özel Timler Valiliğin emri ile mi? Yoksa paralel devlet güçleri tarafından mı bu saldırıyı gerçekleştirdiler?

-1990’lı yıllarda dahi görülmedik şekilde, Özel timlerin kadınları, çocukları, adı geçen şahısları suçları olmadığı halde darp etmesi hakaret ve küfürlerde bulunması ,aile mahremiyetini ve konut dokunulmazlığını ihlal etmesi emrini kim verdi, haklarında herhangi bir soruşturma başlatıldı mı?

-Kabataş’ta baş örtülü bir kadına yapılan saldırıdan daha vahim bu saldırıda kadınların, kızların, çocukların dövülmesi, küfür ve hakaretler ahlaki, insani ve vicdani açıdan hoş görülüp, korunamayacağına göre, açıklayacak mısınız?

Mobese kayıtları var

-Çözüm sürecinde halkın infialine neden olacak şekilde, planlı bir şekilde Şırnak BDP milletvekili olarak yakınlarımın seçilmesi çözüm sürecine yönelik provakasyonun arkasında kimler vardır?

-Saldırı anı Mobese kameraları tarafından kaydedilmiştir. Bu görüntüleri kamu oyu ile paylaşmayı ve savcılığa vermeyi düşünüyor musunuz?

-Askeri görevini yapan bir genci yakınlarını kadınları, silahla darp edip küfür ve hakaret eden,rapor almasına neden olan özel tim mensuplarını görevden alacak mısınız.?

155 arandığında ‘s…. Gidin’ diyenler kime bağlı

-155 arandığında gelen ilçe polislerine onlarca tanık huzurunda “s..tirin gidin” diye galiz küfürlerde bulunan ve kovan ,özel timler hangi hiyerarşi ve güce bağlıdır? İlçe Kaymakamı ve emniyeti dışında kimden emir almaktadırlar?

-155 Polis İmdat telefonundan sonra olay yerine giden polisler neden hiç bir işlem yapmamıştır? Olayla ilgili neden tutanak tutmamışlardır?