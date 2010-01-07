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BDP'li kadınlar küfürlere isyan etti

Osman Baydemir'in ardından Meclis İdare Amiri Sırrı Sakık'ın küfürlü konuşması, BDP'li kadınların tepkisine neden oldu

07 Ocak 2010 02:00

T24 - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Baydemir'in ardından Meclis İdare Amiri Sırrı Sakık'ın küfürlü konuşması, BDP'li kadınların tepkisine neden oldu. BDP Kadın Meclisi yaptığı yazılı açıklamada, siyasete küfür bulaşmasından yaşadıkları rahatsızlığı anlattı.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Türkiye’de siyasal yaşamının son günlerde yaşadığı gerilimin üslup açısından istenmeyen düzeye gelmiş olması biz kadınlar açısından üzüntü ile karşılanmaktadır. Siyasetin eril karakterinin sorunların esas nedeni olduğu tespiti ile siyasetin demokratikleştirilmesi ve toplumsal cinsiyetçiliğin özgürleştirilmesi projesine ve geleneğine dayanan BDP Kadın Meclisi hem parti içinde hem parti dışında yaşanan eril durumlara karşı mücadeleciliği geliştirmeyi temel görevi bilir. Bu temelde eril siyasal anlayış ve üsluplara giren herkesi uyarıyoruz. Ülke sorunlarının ağırlığı ve ciddiyetine denk bir sorumluluğa davet ediyoruz.”


KCK’ya karşı yapılan operasyonun ardından Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir konuşmasında ‘H... stir’ demiş, BDP’li Sırrı Sakık CHP’li Şahin Mengü ile kavga ederken aynı şekilde küfür etmişti. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise Emine Ayna’dan ‘yaratık’ diye söz etmişti.

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