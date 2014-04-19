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BDP'li Hasip Kaplan: Köşk seçiminde AKP yerine CHP'yle de ittifak yapabiliriz, çözüm sürecine bağlı

Hasip Kaplan: Nasıl şu an AKP’yle yan yana düşüyorsak CHP’yle de yan yana düşebiliriz. Bu çözüm sürecine nasıl baktıklarından geçiyor

19 Nisan 2014 15:32

BDP Şırnak milletvekili Hasip Kaplan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda "Nasıl şu an AKP'yle yan yana düşüyorsak CHP'yle de yan yana düşebiliriz. Bu çözüm sürecine nasıl baktıklarından geçiyor" dedi.

Amerika'nın Sesi'nden Hilmi Hacaloğlu'na konuşan BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'yle de CHP'yle de işbirliği yapabileceklerini söyledi. Kaplan, "İlk tur seçimde herkes kendi adayıyla yer almalı. Ondan sonra ikinci turda kimin kiminle işbirliği yaptığı ve cumhurbaşkanının neye göre seçildiği net anlaşılsın. Biz hiçbir partiye kapalı değiliz. Önyargımız yok. Bizim kafamızdaki cumhurbaşkanı devletin başı oldu. Milletin halkın sesi olmadı. Halkın sesi olacak cumhurbaşkanına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

BDP'nin şu anda AKP'yle yan yana düştüğünü söyleyen Kaplan, “Nasıl şu an AKP’yle yan yana düşüyorsak CHP’yle de yan yana düşebiliriz. Bu çözüm sürecine nasıl baktıklarından geçiyor” diye konuştu.

 

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