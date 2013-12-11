BDP’li Hasip Kaplan: Karadeniz de dere mi bıraktınız, şarkılarda kaldı onlar?

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe tasarısında BDP Grubu adına konuşan Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, askeri harcamaları gündeme getirdi. Gezi eylemlerinin bilançosunun olmadığını söyledi. Savunma Sanayi Müsteşarlığı fonuna aktarılan kaynak miktarı ve TSK ye bağlı 18 askeri firmanın harcamalarının gizli olduğunu anlatan Kaplan, “Füze, Skorsky, F-35 harcamaları, gazların bütçede adı yok, göremedik, denetleyemedik” dedi. Sayıştay raporları göndermesinde Kaplan, hükümete “Denetim deyince nesli tükenen folivara’dan daha yavaşlıyorsunuz” dedi.

Doğalgazda karneye geçtik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra Hasip Kaplan da doğalgaza dikkat çekti. Ankara’da karneli döneme geçildiğini bildirdi. Doğalgaz karnesini tüm genel kurula gösterdi. "Bu tüketim anlayışıyla, Barzani de, Kürt gazı da sizi kurtaramaz” dedi.

'Karadeniz’in dereleri şarkılarda kaldı'

Hidroelektrik santrallere ve bunların olumsuz etkilerine dikkat çeken Kaplan, “Nerede o Karadeniz’in dereleri. Çağlayarak akan dereleri. Karadeniz’de dere mi bıraktınız. Şarkılar da kaldı onlar” dedi. Kaplan’ın konuşması şöyle:

Bütçe hazırlamada Süpermen gibisiniz

Bütçe hazırlamada sunmada Jet gibisiniz, superman gibisiniz; Sizi bu hızdan bu perforsmandan kutlamak isterdik, bu dağları siz yarattınız, amma velakin inandırıcı değilsiniz. Sayıştay’a gelince denetim görüşü oluşturabilmek için, mali rapor ve tablolar, belge ve bilgileri vermiyorsunuz, muhasebe sistemi kayıtlar tutulmuyor. Denetim söz konusu olunca,yani Hızınız kesiyor,düşüyor, yavaşlıyorsunuz, kaplumboğadan yavaş, Hatta nesli tükenen folivora’dan daha yavaşlıyorsunuz.

‘Demokratikleşe paketi demeyin’

Çözüm sürecinin getirileri bütçede yok. Demokratikleşme adımları atılmadı. ‘Demokratikleşme paketi açıyorum demeyin gıcık oluyorum. Demokratikleşme paketinden, Kürtlere üç harf Q W X,. Romanlara enstitü, Alevilere Hacı Bektaşi Veli üniversite ismi, Süryanilere gaspedilen birkaç parsel arazi,76 milyon yurttaşa baraj baraj üstüne seçim çıktı. Kimi kandırıyorsunuz, 40 yurttaşa bir silahlı görevli düşüyor.

Askeri ve güvenlik harcamaları bütçeleri yine arttı. Güvenlik-özgürlük denkleminde kantarın topuzu kaçtı. 40 yurttaşa 1 silahlı görevli düşüyor. 1 hakime 1 yılda 948 dosya, 1 hekime633 hasta,1 rehber öğretmene ise 941 öğrenci düşüyor. MSB, İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Emniyet Gn.Md. Sahil Güvenlik, bütçelerin de yüzde 12.04 artış var.