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Politika

BDP’li Hasip Kaplan: Karadeniz de dere mi bıraktınız, şarkılarda kaldı onlar?

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan: Çözüm sürecinin getirileri bütçede yok. Demokratikleşme adımları atılmadı

11 Aralık 2013 13:09

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Genel Kurulu’nda bütçe tasarısında BDP Grubu adına konuşan Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, askeri harcamaları gündeme getirdi. Gezi eylemlerinin bilançosunun olmadığını söyledi.  Savunma Sanayi Müsteşarlığı fonuna aktarılan kaynak miktarı ve TSK ye bağlı 18 askeri firmanın harcamalarının gizli olduğunu anlatan Kaplan, “Füze, Skorsky, F-35 harcamaları, gazların bütçede adı yok, göremedik, denetleyemedik” dedi.  Sayıştay raporları göndermesinde Kaplan, hükümete “Denetim deyince nesli tükenen folivara’dan daha yavaşlıyorsunuz”  dedi.

 

Doğalgazda karneye geçtik

 

CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra Hasip Kaplan da doğalgaza dikkat çekti. Ankara’da karneli döneme geçildiğini bildirdi. Doğalgaz karnesini tüm genel kurula  gösterdi. "Bu tüketim  anlayışıyla, Barzani de, Kürt gazı da sizi kurtaramaz”  dedi.

 

'Karadeniz’in dereleri şarkılarda kaldı'

 

Hidroelektrik santrallere ve bunların olumsuz etkilerine dikkat çeken Kaplan, “Nerede o Karadeniz’in dereleri.  Çağlayarak akan dereleri. Karadeniz’de dere mi bıraktınız. Şarkılar da kaldı  onlar” dedi.  Kaplan’ın konuşması şöyle:

 

Bütçe hazırlamada Süpermen gibisiniz

 

Bütçe hazırlamada sunmada Jet gibisiniz, superman gibisiniz; Sizi bu hızdan bu perforsmandan kutlamak isterdik, bu dağları siz yarattınız, amma velakin inandırıcı değilsiniz. Sayıştay’a gelince denetim görüşü oluşturabilmek için, mali rapor ve tablolar, belge ve bilgileri vermiyorsunuz, muhasebe sistemi  kayıtlar  tutulmuyor. Denetim söz konusu olunca,yani  Hızınız kesiyor,düşüyor, yavaşlıyorsunuz, kaplumboğadan yavaş, Hatta nesli tükenen folivora’dan  daha yavaşlıyorsunuz.

 

‘Demokratikleşe paketi demeyin’

 

Çözüm sürecinin getirileri bütçede yok. Demokratikleşme adımları atılmadı. ‘Demokratikleşme  paketi açıyorum  demeyin  gıcık oluyorum.  Demokratikleşme paketinden, Kürtlere üç harf Q W X,. Romanlara enstitü, Alevilere Hacı Bektaşi Veli üniversite ismi, Süryanilere gaspedilen birkaç parsel arazi,76 milyon yurttaşa baraj baraj üstüne seçim çıktı. Kimi kandırıyorsunuz, 40 yurttaşa  bir silahlı görevli  düşüyor.

Askeri ve güvenlik harcamaları bütçeleri yine arttı. Güvenlik-özgürlük denkleminde kantarın topuzu kaçtı. 40 yurttaşa 1 silahlı görevli düşüyor. 1 hakime 1 yılda 948 dosya, 1 hekime633 hasta,1 rehber öğretmene  ise 941 öğrenci düşüyor. MSB, İçişleri Bakanlığı, Jandarma ve Emniyet Gn.Md. Sahil Güvenlik, bütçelerin de  yüzde 12.04 artış var.

 

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