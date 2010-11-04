BDP'li Geylani: Taksim'deki saldırıyı PKK'nın yapması olanaksız

T24 - BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili, "PKK'nın böyle bir zamanda, eylemsizlik kararının uzatıldığı bir zamanda böyle bir eylem yapması olanak dışı" dedi.



Türkçe yayımlanan şiir kitaplarının Meclis Kütüphanesinde bulunduğunu, Kürtçe şiir kitabını da kütüphane yetkililerine sunacağını belirten Geylani,

"Böylece kitabım, bir milletvekili tarafından kaleme alınan ve TBMM Kütüphanesinde yer alacak ilk Kürtçe kitap olma özelliğini taşıyacak" diye konuştu.



Bazı şiirlerini Kürtçe ve Türkçe okuyan Geylani, toplantının ardından kitabını kütüphane yetkililerin sundu.



Gazetecilerin Taksim'deki terör saldırısına ilişkin sorularını yanıtlayan Geylani, saldırının insanlık dışı olduğunu, bu ve buna benzer eylemleri her zaman kınadıklarını söyledi.



Hamit Geylani, "Eylemi düzenleyen kişinin terör örgütü PKK'ya üye olduğu" yönünde haberlerin yayımlandığının anımsatılması üzerine, "Bunların arka planı vardır. Araştırılmalı. PKK'nın böyle bir zamanda, eylemsizlik kararının uzatıldığı bir zamanda böyle bir eylem yapması olanak dışı. Gerçekler ortaya çıkarılmalı" dedi.





