BDP’li Geylani: 1 Ekim Meclis için doğru zaman

T24

BDP Eş Genel Başkanları Filiz Koçali ve Hamit Geylani, düzenledikleri ortak basın toplantısında son günlerdeki gelişmelere dikkat çekti.Toplantıda ilk sözü alan Filiz Koçali, "Silahların susmasını ve Kürt sorununun barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz" dedi.Koçali, hükümeti bir kez daha sorumluluğa davet ettiklerini belirterek, operasyon ve çatışmalara dikkat çekmek için hafta sonu Irak sınırında olacaklarını söyledi.Diğer Eş Genel Başkan Hamit Geylani ise BDP milletvekillerinin Meclis’e gitmeleri için iki neden olduğunu belirterek "Biri doğru zaman, biri de doğru zemin. Doğru zamanın 1 Ekim olduğunu düşünüyoruz. Ama yetmiyor. Doğru zemin de olması lazım. O zemin tahrip edilmiş" dedi.